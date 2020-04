Monesterio cierra el primer mes de alerta sanitaria con un fallecido y un contagiado

La localidad de Monesterio cierra el primer mes de alerta sanitaria por covid-19, con una persona infectada, y otra fallecida. Afortunadamente, según datos avanzados por el alcalde, Antonio Garrote, “el resto de vecinos que se encontraban en cuarentena”, por pertenecer al círculo directo de los contagiados, “están a punto de recibir el alta médica”.

Ahora, lo “importante es no bajar la guardia, no relajarse, y mantener todas las medidas de protección y confinamiento”; más aún, con el regreso a sus puestos de trabajo de aquellas personas que se han incorporado este lunes, tras la entrada en vigor de las nuevas medidas decretadas por el Gobierno. En este sentido, cabe señalar, que la Guardia Civil y Cruz Roja, repartían entre los trabajadores que regresan a sus empresas, mascarillas facilitadas por el Gobierno. El lugar elegido fue el polígono industrial el Alcornocal. El reparto se realizó entre las ocho y las diez de la mañana. El reparto, según el personal que ha participado en el mismo, “se ha realizado sin ningún tipo de inconveniente”, y no se descarta “continuar con esta medida en fechas próximas, a medida que se vaya recibiendo este material”.

Agradecimiento

Tanto el alcalde, como el coordinador del Centro de Salud, han vuelto a “agradecer” el comportamiento ciudadano durante este primer mes de confinamiento domiciliario. No obstante, recalcan la “necesidad” de continuar extremando “todas las medidas de protección”, de cara a “mantener la situación actual”. Por otro lado, Antonio Garrote ha informado, que con las nuevas medidas decretadas por el gobierno, “el ayuntamiento dará continuidad a algunas obras urgentes y de mantenimiento”, mientras que los servicios municipales continúan atendidos telefónicamente y a través de teletrabajo.

Edificios disponibles

Finalmente, desde el ayuntamiento se ha informado que la Junta de Extremadura ha puesto a disposición del Gobierno las instalaciones del Campig de Tentudía, como uno de los inmuebles que podría acoger a enfermos leves de covid-19. Del mismo modo, el propio ayuntamiento habría “puesto a disposición” de las autoridades, diferentes espacios municipales, “para aquello que estimen conveniente”, como el polideportivo, el albergue municipal, o el pabellón multiusos.