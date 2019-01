Abierto el plazo hasta el 14 de enero para optar a los terrenos de la dehesa boyal

El Ayuntamiento de Moraleja mantendrá abierto el plazo hasta el 14 de enero a fin de que puedan presentarse ofertas a la convocatoria para el arrendamiento de terreno de regadío de la dehesa boyal. Será por cinco años y cada licitador podrá optar a los lotes que desee, siendo la adjudicación independiente por cada uno de ellos. El pliego, que fue aprobado en pleno, recoge varias novedades ya que, a diferencia de anteriores ocasiones, por primera vez se ha dado a conocer a todos los agricultores con una mayor difusión de la convocatoria. Al mismo tiempo, se ha formado un grupo encargado de informar a los interesados. Además, el consistorio señala que para su elaboración se ha contado con la opinión y aportaciones de los agricultores.

En este sentido, se ha elaborado un pliego para que los profesionales tengan tiempo de tomar sus decisiones y no apremie el calendario. También se ha reducido drásticamente el aval para presentarse a la licitación. De hecho, antes era un 3% del valor de licitación y ahora un valor único de 30 euros con el fin de que el dinero no sea un condicionante. Finalmente, el beneficiario deberá ser agricultor a título principal y presentar la declaración de la PAC para justificar los ingresos del campo. Podrán optar también los jóvenes con Curso de Incorporación y Plan Empresarial que estén esperando el decreto para incorporarse al campo, para que no se queden fuera 5 años más.