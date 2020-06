Adicover aprueba medidas de impulso para el tejido socio-económico de La Vera

La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera (Adicover) se reunió, telemáticamente hace unos días para aprobar una serie de proyectos de apoyo al tejido empresarial de la comarca.

En primer lugar se aprobó la III convocatoria de ayudas Leader (covid-19), por un importe de 300.000 euros, que contempla ayudas a las Inversiones en transformación y/o comercialización de productos agrícolas. “Se pretende dar respuesta a empresas relacionadas con la transformación y/o comercialización de productos agrícolas que necesiten adquirir inmovilizado material e inmaterial o adaptar sus instalaciones a las nuevas normativas y recomendaciones derivadas de la pandemia del covid-19, siempre que contribuyan al mantenimiento y desarrollo de sus negocios con mejores garantías y posibilidades ante la nueva situación”, explican desde la asociación. La ayuda pública total máxima será de un 75% de la inversión auxiliable hasta un máximo de 7.500 euros por proyecto.

También se contemplan ayudas a las Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales y dar respuesta a empresas en el sector secundario (Industria, artesanía, construcción, generación de energía, etc.) y terciario (comercio, comunicaciones, transporte, turismo, hostelería, ocio, sanidad, educación, cultura, etc.). La ayuda pública total máxima también será de un 75% de la inversión auxiliable hasta un máximo de 7.500 euros por proyecto.

“Con carácter excepcional en esta convocatoria se apoyarán exclusivamente las inversiones de empresas ya existentes, ubicadas en los municipios incluidos en el ámbito territorial de actuación de Adicover”, subrayan.

Por otra parte, se aprobaron importantes proyectos de Adicover, todos ellos orientados a poner a disposición de la comarca de La Vera, herramientas para poder afrontar la crisis provocada por el covid-19. “Dentro de estos proyectos podemos destacar, el Plan de Formación para el sector turístico de la Vera en la adaptación postcovid-19. Se trabajará a través de formación online, con plataforma formativa y en formato Webinar. Se trabajará en la percepción de un destino seguro, en todo lo que el profesional debe cumplir sobre el Covid19, tomando como punto de partida las normas dictadas por las autoridades, y orientado a los distintos subsegmentos del sector, alojamiento y restauración, bares, oficinas y guías turísticos, actividades, etc”, señalan los responsables de la asociación.

Por otra parte, se trabajará en la Recuperación y Desarrollo de negocio tras el covid-19, al igual que se creará un plan de asesoramiento para resolver todo tipo de dudas, inconvenientes o situaciones que vayan surgiendo a la hora de comenzar de nuevo con el funcionamiento de los negocios.