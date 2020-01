El arzobispo de Toledo advierte de que el futuro de Guadalupe lo tiene que decidir la Santa Sede

El arzobispo de Toledo en funciones, Braulio Rodríguez, ha afirmado que la Santa Sede tendrá que decidir sobre la reivindicación histórica de Extremadura de que el Monasterio de Guadalupe se integre eclesiásticamente en una de las tres diócesis de esta comunidad y deje de pertenecer a la Diócesis de Toledo.

Rodríguez ha sido tajante al respecto, a preguntas de los periodistas antes de inaugurar en Toledo las VIII Jornadas de Pastoral, que se clausuran este domingo, y ha reseñado que "Extremadura es una palabra demasiado grande" y que "en la Diócesis de Toledo hay treinta y un pueblos que son tan extremeños como el resto".

"A mi no me han preguntado nunca el ser de la Diócesis de Plasencia o de Coria-Cáceres o de Mérida-Badajoz", ha remarcado monseñor, quien ha proseguido: "A mi no me toca este tema. Yo he dicho las cosas claras en estos diez años" como Primado de España.

Monseñor, que ha dejado claro que "no estamos aferrados a nada, yo no tengo nada", ha mantenido que "lo que deben hacer los políticos es no meterse donde no les llaman", para sostener que "es una realidad que tiene que resolver la Santa Sede".

En este contexto, en crítica velada, ha añadido que "no por medio de mentiras, de acusaciones a la Diócesis de Toledo" que ha tachado de "absolutamente disparatadas".

"Guadalupe está en territorio español y como cualquier ciudadano de este país que quiera ir yo puedo acudir también. Las barreras me parecen absolutamente absurdas", ha concluido el administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo.