La asociación Encierros Plaza Mayor adquiere la plaza portátil

Tras la celebración de los encierros y capeas con motivo del Carnaval de Trujillo, la asociación cultural Encierros Plaza Mayor, organizadora del evento, ha hecho una valoración positiva de las propuestas de esta edición, tanto en materia de participación como económica. Tanto es así, que el colectivo ha conseguido cumplir uno de los objetivos que se marcó hace algunos años: comprar la plaza de toros portátil en los que se celebran los encierros.

Vicente Carretero, uno de los integrantes de la asociación, ha declarado que «ya se ha hecho el primero de los cuatro pagos anuales acordados para adquirir la plaza, por lo que se puede decir que ya es nuestra, a pesar de que, por la necesidad de cumplir con ciertos compromisos adquiridos, el propietario seguirá disponiendo de ella hasta febrero del 2021, momento en el que la plaza se quedará en Trujillo».

El colectivo se ha mostrado satisfecho con la gestión y ha recordado que uno de los mayores gastos de la celebración del evento taurino de carnaval era el del alquiler de la plaza, «algo que dentro de tres años podremos ahorrarnos e invertir en otras cuestiones», añaden sus miembros.

Además, aclaran que «la compra de la plaza la hace exclusivamente la asociación» y que «el pago mencionado se ha efectuado con el dinero que se ha ido recaudando durante el año con las actividades programadas, como la Feria Nacional del Queso o alguna rifa y las colaboraciones tanto de empresas como de particulares», concretan.

Aunque la compra de la plaza supone alcanzar uno de los principales retos marcados por la entidad, no es este el único. Así, sus miembros han avanzado que, el año que viene, quieren habilitar parte de dicha instalación para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. «Probablemente se instale un ascensor para que puedan acceder sin dificultad al tendido o se reserve una zona en la parte de abajo para que las personas que lo deseen puedan disfrutar del festejo».

lidiar con las críticas / Con respecto al desarrollo de las actividades programadas para el fin de semana pasado, la agrupación considera que ha sido satisfactorio, a pesar de que hayan tenido que lidiar con algunas críticas relacionadas, sobre todo, con la falta de arena en el recorrido del encierro, en el que se produjeron las caídas de dos caballos con sus jinetes, que no sufrieron daños destacables.

Por otra parte, el colectivo pide respeto a las personas que no comparten su afición por los festejos taurinos. Así, sus integrantes sostienen que no es necesario utilizar ningún término que les descalifique, «algo que ya se ha dado a través de las redes sociales». Por ello, consideran que «basta con no asistir a estos eventos si no se está de acuerdo con su celebración e intentar convivir con el resto de opiniones».