El ayuntamiento rebaja su deuda hasta los 2 millones

El Ayuntamiento de Coria tiene, en la actualidad, una deuda municipal de 2 millones de euros por lo que desde el año 2011 se ha logrado rebajar la cuantía en casi 8 millones. Así lo confirmó el propio alcalde, José Manuel García Ballestero, durante una intervención en la que hizo balance de la gestión del actual gobierno municipal, así como las inversiones y proyectos previstos de cara a lo que resta de legislatura. En lo que se refiere a la reducción de la deuda, el alcalde calificó de «extraordinario» el trabajo realizado en el aspecto económico y, según recalcó, «ha permitido dar estabilidad a las arcas municipales.

Además, se refirió al pago a los proveedores los cuales tardan únicamente entre 15 y 20 días en cobrar, a diferencia, dijo, de legislaturas pasadas. «Atrás quedaron las épocas en las que se endeudaba el ayuntamiento y no se pagaba a proveedores», afirmó.

Por otro lado, el alcalde expuso distintas inversiones y proyectos que están previstos llevarse a cabo en estos meses. Ese es el caso del proyecto de la sustitución del antiguo empedrado de las calles y plazas del casco histórico que empezó en el año 2013 y que constaba de cinco fases. Precisamente, la semana pasada comenzaron los trabajos de la última fase por lo que, en el plazo de un mes, el casco histórico al completo ya dispondrá de un pavimento liso y, por tanto, de un suelo totalmente accesible.

Entre otras actuaciones previstas en estos días, según apuntó, se incluyen las mejoras en el campo municipal de fútbol La Isla y la inminente creación de una pista de skate para los deportes sobre ruedas que se ubicará en el Parque de Cadenetas y para lo cual el ayuntamiento ya ha firmado el contrato con la empresa encargada de ejecutar los trabajos. De la misma manera, en breve comenzarán las obras de remodelación de la avenida Monseñor Riberi, así como del Paseo de la Isla que quedará de un solo sentido para el paso de vehículos y el lugar se convertirá en un espacio de ocio más amplio y moderno.

Igualmente, anunció que en las próximas semanas se invertirán 340.000 euros para un nuevo Plan de Asfaltado que se llevará a cabo en diferentes zonas de Coria y las pedanías -Puebla de Argeme y Rincón del Obispo-. En concreto, las actuaciones de asfaltado llegarán a distintas pistas deportivas y otros espacios.

Finalmente, recalcó que el gobierno municipal «ha trabajado duro para lograr estas inversiones positivas que generan empleo y riqueza» y apuntó que «las ciudades que no construyen no crecen». «Estas inversiones no se hacen solas, hoy podemos decir que se ha modernizado la ciudad de manera importante y estamos orgullosos de ello, de poner a Coria en el mapa y hacer de ella un referente en nuestra comunidad autónoma», subrayó.