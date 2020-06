El Ayuntamiento de Torrejoncillo estudia cerrar el punto limpio del municipio

El Ayuntamiento de Torrejoncillo estudia la posibilidad de cerrar el punto limpio del que hace un tiempo dispone el municipio. Así lo ha manifestado el alcalde, Ricardo Rodrigo, tras expresar su malestar por el mal uso del mismo que realizan algunos vecinos.

«Medio año y de nuevo tocará hacer esfuerzo para limpiarlo», ha dicho el primer edil, que ya expuso en el pleno esta situación. Rodrigo señaló que posiblemente se cierre. «Esto de punto limpio no tiene nada, se usa a modo basurero y mientras no podamos ofrecer una solución que de verdad no atente contra el medioambiente, lo mejor será cerrar y que el material voluminoso se saque para su recogida a final de mes», ha lamentado.

Por otro lado, en relación también con el medioambiente, se han instalado contenedores de recogida de pilas a la entrada del Ayuntamiento de Torrejoncillo y en la Casa de la Cultura de Valdencín.