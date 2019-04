El certamen literario repartirá 300 euros en metálico y material tecnológico

El ayuntamiento de Cilleros, a través de la biblioteca municipal, organiza el X Certamen Literario ‘Villa de Cilleros’ al que se podrán presentar trabajos hasta el próximo viernes, 12 de abril. Habrá dos categorías, adultos e infantil, y se repartirán 300 euros en premios para los adultos y material tecnológico para los más jóvenes que participen.

El objetivo que se busca con este certamen no es otro que fomentar la producción literaria y el interés por la lectura. Por ello, podrá participar cualquier persona residente en Extremadura, sea o no profesional. Además, los relatos deberán ser inéditos, originales, que no hayan sido presentados a otros certámenes anteriores y serán de temática libre y escritos en castellano.

Se establecen dos categorías, de poesía y relato, con categoría de infantil, hasta 12 años, y adulto, a partir de 13 años. La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 12 de abril a las dos de la tarde y se deberán presentar en la biblioteca o en el ayuntamiento, de forma presencial o por correo ordinario.

Para ambas categorías y modalidades habrá premios tanto para el mejor relato o poesía como para el segundo mejor trabajo.

Por ello, en cateogría infantil el primer premio será una tablet y el segundo premio será un reloj inteligente. En la categoría de adultos serán 100 euros para el primero premio y 50 euros para el segundo premio.