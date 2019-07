El cupón deja un premio de 24.000 € durante diez años

La suerte le ha vuelto a sonreír a Trujillo en forma de miles de euros. Ha sido gracias al cupón de la ONCE vendido por el agente Martín Manuel Muñoz Pastor el pasado domingo. El cupón premiado ha sido el del número 63821, serie 41, premiado con un número y serie adicional al premio mayor. En esta ocasión el afortunado comprador recibirá 24.000 euros al año durante diez años, es decir, 240.000 euros en total. Martín Manuel, discapacitado sensorial, también ha vendido nueve cupones del mismo número premiados con 400 euros cada uno. Esta es la primera vez que este vendedor reparte entre sus clientes un premio mayor desde que iniciara su relación laboral en la ONCE en marzo de 2018. En esta ocasión, los afortunados han adquirido sus cupones en el quiosco de la plaza Mayor de Trujillo, lugar en el que este trabajador vende los distintos productos de juego de la ONCE. El cupón del 7 de julio estaba dedicado a las populares fiestas navarras de San Fermín, que dieron comienzo el mismo día en que se repartió el premio. El encargado de repartir la suerte dice sentirse «muy contento y afortunado» por haber ayudado a dar este premio «y encima a lo grande aún siendo la primera vez», asegura. Y es que en otras ocasiones ya ha estado cerca de dar algún otro gran premio «ya que he vendido en tres o cuatro ocasiones cupones con las cuatro últimas cifras premiadas». Aunque todavía se desconoce el nombre de la persona agraciada con el premio, el vendedor, natural de Madrigalejo, comenta que «debe cree que es alguien de Trujillo y comprador habitual». Suele quedarse con las cifras que vende y sabe que es alguien que fue a primera hora de la mañana «seguramente a desayunar al bar Nuria y luego a comprar el cupón». Eso sí, Martín Manuel cree que puede ser una persona mayor «quizá ya jubilada». Eso sí, espera que le haya tocado «a alguien que lo necesite o al menos que lo pueda disfrutar». A pesar de estar ayer en su día de descanso, afirma que fueron muchos los que le llamaron para felicitarle y preguntarle por el dueño del cupón premiado.