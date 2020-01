La Feria de Turismo Ornitológico contará con Lars Jonsson

El ilustrador, escritor y ornitólogo sueco, Lars Jonsson, uno de los artistas de naturaleza más prestigiosos de Europa, participará como ponente en la XV edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO 2020), evento al que ha puesto imagen.

Jonsson firma el cartel anunciador de la FIO, que se celebrará desde el próximo 28 de febrero hasta el 1 de marzo en el Parque Nacional de Monfragüe, con una obra titulada ‘The Lookout (Peregrine)’, en la que se puede contemplar un halcón peregrino. Su presencia será una «magnífica oportunidad» para conocer la obra y las técnicas de este dibujante, autor de varias guías de campo que son una referencia internacional, según señalaron los organizadores de la FIO en su web oficial.

Jonsson ha publicado doce libros desde mediados de los años 70, ha expuesto en galerías y museos de Europa y América, y en 2002 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Uppsala (Suecia).

Entre sus obras destaca la guía de campo ‘Birds of Europe with North Africa and the Middle East’, publicada en 1992, una referencia ornitológica que se ha traducido a varios idiomas.

Su obra puede apreciarse en el Museo Lars Jonsson, que él mismo gestiona con su familia, inaugurado en 2004 en una antigua vicaría de finales del siglo XVIII, situada en el sur de la isla de Gotland, en el mar Báltico.