Inés Rubio sucede a Casero como candidata a la alcaldía

Tras varias semanas en las que la ciudadanía especulaba con el nombre del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Trujillo, desde el partido se ha dado a conocer que será Inés Rubio. Actualmente, ocupa el cargo de diputada en la Asamblea de Extremadura, y entre 2011 y 2015 fue concejal de Hacienda, Urbanismo y Personal, además de portavoz de gobierno municipal.

Rubio ha recibido el visto bueno al nombramiento en la asamblea que el PP ha celebrado en la ciudad, algo con lo que se muestra «muy ilusionada y con todas las ganas de trabajar». Por el momento, lo más urgente, dice, es conformar la lista de personas que le acompañarán en su candidatura a las elecciones, que en líneas generales será «renovada y con experiencia, combinando novedadades, con un equipo que trabajará al unísono», ha indicado. Sobre su candidato antecesor, el alcalde Alberto Casero, ha reconocido la labor desempeñada hasta ahora «y estoy segura de que nos seguirá apoyando donde esté» y su gobierno marcará «un antes y un después».

Por su parte, el todavía alcalde, considera que Inés Rubio es «la persona idónea» para continuar con una nueva etapa del PP «y me da mucha tranquilidad porque es una persona seria y trabajadora». Los motivos por los que Casero no renueva su candidatura es la incompatibilidad, dice, con su nombramiento como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Cáceres «de lo contrario me habría vuelto a presentar», ha asegurado. Como balance de su mandato, Casero ha afirmado que «aunque siempre se pueden hacer más cosas, he hecho lo humanamente posible».