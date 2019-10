Magdalena Valerio incide en la importancia de las medidas de prevención contra el cáncer

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha destacado este sábado la importancia de mejorar la investigación en la lucha contra el cáncer de mama, pero también a "tomarse muy en serio" la prevención "porque con un cáncer pillado a tiempo" las probabilidades de curación y supervivencia son más grandes.

Por eso ha animado a seguir celebrando actividades de concienciación colectiva como a la que ha asistido en la localidad cacereña de Alcuéscar, que ha acogido la I Marcha Rosa, impulsada desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

La ministra, que ha aprovechado el fin de semana para visitar a sus padres en la localidad cacereña de Torremocha, de donde es natural, ha recordado, en declaraciones a Efe, que hace cinco años por estas fechas estaba ingresada en el hospital de Guadalajara porque acababa de ser operada de un cáncer de mama "y nunca terminaré de agradecer todo lo que me ayudaron".

En este sentido, "como persona que ha sufrido en sus propias carnes" la enfermedad y que aún sigue con tratamientos, ha querido mostrar su “agradecimiento eterno” al sistema público de sanidad español, a su personal, a la AECC y, por supuesto, a su familia.

Ha recordado que el cáncer de mama tiene un porcentaje muy importante de curación y supervivencia, pero "hay que ir a más" y ha insistido en la importancia de la detección precoz, no solo en las mujeres de cierta de edad, sino también entre la población masculina, aunque no sea tan habitual "y no se esté tan alerta".

Centenares de personas han marchando junto a ella en una cita en la que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la candidata del PSOE al Congreso y miembro de la Diputación Permanente, Belén Fernández; la portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito o el alcalde de la localidad, Dionisio Vasco.

A su juicio, iniciativas como esta y otras marchas que se celebran hoy en España y en la que participan personas que han sufrido la enfermedad y familiares, sirven para sensibilizar y recaudar fondos para que la AECC tenga cuantos más recursos mejor para seguir con su "lucha".