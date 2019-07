La Plataforma Aguas Turbias exige solución al problema

La Plataforma Aguas Turbias de Garrovillas de Alconétar, creada con el objetivo de solucionar el problema que tienen los vecinos de la localidad con el agua que sale de sus grifos, exige una solución a su problemática.

«Hace unos días, la empresa del agua nos mandó a una representante para tratar este tema directamente con nosotros, pero nos fuimos sin ninguna solución», señaló el portavoz de la plataforma, Francisco Marco.

Así mismo, desde la plataforma también quisieron reseñar que «el exalcalde, Cándido Gil, debería de medir sus palabras y mirar por el bien de los vecinos, algo que nunca ha hecho durante sus años como alcalde de la localidad, porque la nueva corporación municipal no tiene nada que ver con este problema, que no es político, si no de salud pública, porque queremos tener agua apta», aseveró Marco.