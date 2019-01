En prisión por intentar agredir a su mujer con un cuchillo

La rápida y eficaz intervención de unos agentes que pertenecen al Puesto de la Guardia Civil de Alcántara «ha evitado un trágico desenlace en una agresión de violencia de género». Así lo ha dado a conocer, ayer, la Delegación del Gobierno de Extremadura que a través de un comunicado ha explicado un suceso que tuvo lugar la madrugada del lunes 14 de enero, pero que afortunadamente el desenlace no fue a mayores. Precisamente, según se detalla en la nota, los hechos tuvieron lugar en un domicilio particular en el cual, justo cuando llegaron los miembros de la Guardia Civil, según relata la Delegación del Gobierno en la región, los agentes, «encontraron a la víctima inconsciente, en el suelo y al autor esgrimiendo un cuchillo». El hombre pasó ayer por la tarde a disposición judicial en Cáceres y al cierre de esta edición el juzgado había decretado su ingreso en prisión, informó la Guardia Civil.

Inmediatamente después, y tras unos momentos de tensión y forcejeos, lograron con éxito quitarle el arma blanca que el hombre tenía en su mano, una acción que permitió «poner a salvo a la propia víctima y también a las otras dos mujeres que se encontraban en ese momento en el lugar de los hechos».

En la nota se detalla que el Puesto de la Guardia Civil de Alcántara recibió el aviso de emergencia sobre la existencia de este incidente de carácter familiar que estaba ocurriendo en una vivienda de dicho municipio cacereño. Desde ese momento, se activó el protocolo de actuación y los miembros del cuerpo de la seguridad se desplazaron de inmediato hasta la casa donde encontraron la disputa que lograron resolver con eficacia, evitando así que el hombre provocara daño alguno a ninguna de las personas del interior de la vivienda.

«La profesionalidad y rápida actuación de los agentes, quienes no dudaron en su intervención a fin de salvaguardar la integridad de la víctima, les permitió quitar al autor de los hechos el cuchillo que esgrimía, poniendo rápidamente a salvo a la víctima», apunta la nota que señala que la mujer tiene 40 años. Junto a ella se encontraban, además, otras dos mujeres que fueron testigos de todo lo ocurrido.

Tras poner a salvo a la víctima, los agentes facilitaron la rápida atención médica a la misma quien, junto a las otras dos mujeres, fueron atendidas por los profesionales sanitarios del centro de salud del municipio. No obstante, como resultado de esta actuación, los agentes sufrieron varias heridas, concretamente, según señaló la delegación del Gobierno de Extremadura, recibieron varios cortes por lo que tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres donde fueron atendidos. En cuanto a las demás personas, tanto la víctima, como las otras dos mujeres, una de las cuales es hija de la misma, pero no del agresor, afortunadamente no sufrieron daño alguno y se encuentran en buen estado de salud. Por otro lado, el autor de los hechos fue inmediatamente detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de violencia de género.

La Delegación del Gobierno ya ha transmitido sus felicitaciones a los agentes que actuaron ese día en el domicilio donde sucedieron los hechos, «por el gran trabajo realizado, así como por su rápida intervención» que, en este caso, ha consiguió evitar un fatal desenlace. Asimismo, la delegación anuncia que se continuará trabajando sin descanso en la lucha contra la violencia de género a través de sus unidades de coordinación y en la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local.

Respecto a los casos de violencia de género, en el 2018 se registraron 56 mujeres asesinadas y en este año 2019, enero se estrenó con una mujer asesinada por su pareja en Cantabria.