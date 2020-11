Un pueblo con PCR negativa

Todos negativos. Este ha sido el resultado de los test de antígenos a los que se han sometido hasta un total de 187 vecinos del municipio de Villar de Plasencia, prácticamente toda la población. Después de que saltara la alarma al contagiarse seis vecinos en solo cuatro días, se tomó la decisión de realizar las pruebas y el hecho de que ninguna haya dado positiva ha dejado a la población «mucho más tranquila». Eso sí, su alcaldesa, María José Pérez, ya ha advertido: «No podemos bajar la guardia».

Fue el martes 17 de noviembre cuando Salud Pública informó al ayuntamiento de que había un positivo en el municipio y el caso estaba «controlado». Un día después, ya había cuatro contagiados más y el ayuntamiento hacía un llamamiento a la población para «reducir la movilidad y los contactos sociales, debemos tener prudencia y cumplir con todas las medidas de prevención», señalaba en sus redes sociales.

El día 20, los positivos habían subido a 6 y fue entonces, y porque «no sabíamos de dónde venían», cuando la Dirección de Salud del área de Plasencia consideró oportuno hacer «un estudio de cribado sobre asintomáticos», al ser una población pequeña y utilizando test de antígenos de los que disponía el área, según ha señalado la Consejería de Sanidad.

Prueba voluntaria

Se trataba de una prueba voluntaria y su alcaldesa se vio gratamente sorprendida al comprobar que, a lo largo del fin de semana, se apuntaban 187 personas. «Al ser fin de semana, me he encargado yo de la gestión, de recibir las llamadas e ir tomando los nombres de quienes se apuntaban y pasárselos al SES. No imaginábamos que se iba a apuntar tanta gente». Considera que apenas «unas diez personas más o menos» no se habrán hecho el test de antígenos.

Así, en plena plaza del pueblo, una médico, un veterinario y tres enfermeras se encargaron el lunes de realizar 171 test presenciales y otros 16 a domicilio. Estuvieron desde las diez de la mañana hasta las 13.40 horas, según Sanidad. Los vecinos habían sido citados a diferentes horas para evitar aglomeraciones y había una fila de entrada y otra de salida.

Terminadas las pruebas, la alcaldesa ha agradecido la colaboración vecinal y la gestión de la Dirección de Salud, pero tiene claro que, aunque el brote «ya se ha controlado, el dar negativo no da inmunidad y además nos recuerda que somos vulnerables», por lo que insta a seguir cumpliendo las normas covid.