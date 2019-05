«Puedo decir que me voy con la satisfacción del deber cumplido»

El actual alcalde de Carrascalejo, Amador Álvarez (1945) por el Partido Popular, tomó hace unos meses la decisión de dejar el mundo de la política, tras 40 años de servicio a la localidad y después de 10 legislaturas. Profesor de profesión, también formó parte del Congreso de los Diputados durante 16 años.

-Le quedan pocos días para dejar la política de forma definitiva. ¿Cuáles son sus sensaciones?

-Todas las etapas de la vida son las que son y en un momento determinado tienes que tomar una decisión. Yo empecé en este mundo animado por mis amigos y porque nadie se presentaba para ser alcalde, no me consideraba político, solo un profesional de la enseñanza. Creo que después de estos 40 años hay que dejar paso a los jóvenes. Puedo decir, tranquilo, que me voy con la satisfacción del deber cumplido. Y a mi familia seguro que también le ha gustado mi decisión, porque todo este tiempo dedicado a la política al final ha sido tiempo robado a mi familia.

-Después de 40 años, ¿podría decir que le ha acabado gustando la política?

-Se podría decir que sí. Yo a los 19 años ya era funcionario del Estado y siempre he tenido esa sensación personal de libertad y de poder hacer cosas. Nunca me han llamado al orden mis superiores. También puedo decir que el cargo de alcalde es el más duro de todo, porque estás más cerca de los vecinos, hay más comunicación y te pueden plantear sus problemas estando en un bautizo o en el bar. Pero a la vez es el cargo que mas satisfacción da, porque cuando inicias un proyecto y lo ves terminado, piensas eso va a quedar ahí para todos los vecinos y esa sensación no se tiene en ningún otro cargo.

-¿Qué es lo mejor que le ha ocurrido en estos 40 años dedicado a la política?

Principalmente el poder hacer cosas para la localidad y conseguir proyectos. Pero también el poder conocer a muchas personas de las que me he enriquecido en nuestros encuentros. Es algo que no se paga con dinero y que solo se puede conseguir cuando tienes un puesto determinado en la política.

-¿Cuál ha sido la mayor satisfacción como alcalde de Carrascalejo?

-Podría decir muchas, pero creo que lo que más satisfacción me ha dado estos 40 años de alcalde ha sido conseguir tener una Residencia de Mayores en la localidad, con 46 plazas y una inversión superior a los tres millones de euros. Con ello hemos permitido que nuestros mayores no tuvieran que marcharse de su municipio, de su zona. El municipio no se parece nada a cuando llegamos nosotros. El cambio ha sido grande.

-También habrá habido momentos malos.

-Sin ninguna duda. Creo que el peor momento fue un problema que tuvimos con un forastero que llegó a Carrascalejo, montó una casa rústica, le denunció el Seprona, le abrimos un expediente, pero no atendía a nuestros requerimientos. Incluso, llegó a decirnos que solo le molestaban, y tenía problemas, con el secreatario del ayuntamiento y el alcalde.

-¿Qué le dice a sus vecinos?

-Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Gracias a su apoyo, durante las 10 legislaturas, han hecho posible que el nombre de Carrascalejo esté, hoy en día, en lo más alto.

-¿Algún mensaje para el próximo alcalde o alcaldesa?

-Solo le pido que sigan poniendo en marcha proyectos para Carrascalejo, como hemos venido haciendo nosotros, invirtiendo más de 10 millones de euros para conseguir tener las instalaciones que tenemos en la actualidad y que es muy beneficioso para todos los vecinos.