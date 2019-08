Rescatado un holandés con la tibia rota en el barranco de los Papúos

Especialistas del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) de Barco de Ávila, junto con un helicóptero de la Guardia Civil, rescataron a un senderista que sufrió un accidente mientras realizada una ruta por el Barranco Los Papúos, en Jerte. El joven, de 17 años y nacionalidad holandesa, sufrió la rotura de la tibia.

Los efectivos desplazados hasta el lugar, tras la llamada de aviso que alertaba de la caída de un senderista en el Barranco de los Papúos, decidieron acceder en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el joven debido al difícil acceso y a la orografía del terreno y a las lesiones que presentaba el senderista. Fue necesaria su evacuación en camilla hasta el helicóptero y de ahí hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde fue tratado de sus heridas.

La Guardia Civil recomienda que, ante salidas, rutas senderistas o barranquismo por montaña, se tengan en cuenta una serie de prevenciones como llevar calzado y vestimenta adecuada, no sobreestimar las posibilidades de cada uno, llevar un teléfono móvil con sufiente batería, dejar dicho a familia o amigos a donde se va y no empezar tarde a realizar la actividad, planificando el horario con un margen de seguridad. Además, también aconsejan llevar en la mochila una linterna, agua sufiente y un chaleco reflectante que facilite ser visto en caso de necesidad, y no realizar la actividad en solitario.