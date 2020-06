Trujillo se prepara para la fase 3 y planifica la reapertura de diferentes espacios municipales

El alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, ha vuelto a comparecer una semana más ante los medios de comunicación para actualizar la situación de la ciudad frente a la crisis sanitaria, que parece mantener sus datos a raya en el municipio sin ningún nuevo contagio. “Hace tiempo que estamos en el buen camino”, ha subrayado el edil.

Sin embargo, no es tan positiva la situación económica que, en palabras de Redondo, “cada vez va a peor, aunque estamos haciendo esfuerzos que van más allá de nuestras posibilidades. Al respecto, se el consistorio está solicitando ayudas que puedan paliar, de alguna manera, el estado actual, así, a través de diferentes subvenciones se dará a empleo a 50 personas. No obstante, el alcalde ha reconocido que “esta no es la solución”.

Por otra parte, siguiendo con el plan de reactivación de la ciudad y a la espera de pasar el próximo lunes a la fase 3, el dirigente ha avanzado algunas de los cambios que se pondrán en marcha desde este momento. Así, ha confirmado que el ayuntamiento recuperará su horario habitual con todas las medidas de seguridad pertinentes, como uso de mascarillas, gel hidroalcohólico o la instalación de mamparas para respetar la distancia social.

Del mismo modo, se espera que en los próximos días, diferentes instalaciones y edificios municipales retomen su actividad habitual. De esta manera, los cementerios de Trujillo y de Huertas de Ánimas, abrirán de lunes a viernes, de nueve a una y de cinco a ocho. Harán lo propio el parque de Hernán Cortes, la biblioteca y el pabellón, que limitarán su aforo al 50%.

Con el objetivo de fomentar el turismo en la ciudad, se reanudarán las visitas guiadas con un máximo de veinte personas y durante la primera semana serán gratuitas. Una medida que el alcalde considera beneficiosa en la puesta en marcha de la nueva realidad.