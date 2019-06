Un vecino dona 80.000 euros para el nuevo centro infantil

Un vecino de la localidad, Jesús Vicente, hizo una donación de 80.000 euros para la construcción del nuevo Centro de Educación Infantil municipal, con lo que el ayuntamiento pudo acometer la inversión para la realización del proyecto.

El consistorio de Piornal buscó fondos para la construcción del nuevo centro infantil, pero las aportaciones de la Diputación de Cáceres, del Plan de Empleo Estable ministerial y del Grupo de Acción Local Soprodevaje no eran suficientes para llevarlo a cabo. Y ahí entró en escena Jesús Vicente, vecino de 87 años, que quiso donar 80.000 euros para que todo se llevara a cabo. «Lo he hecho en homenaje a mi esposa fallecida y para ayudar a los niños del pueblo y a los que llegarán, ya que yo no tengo herederos», señaló Jesús Vicente.

Lo ha hecho de forma totalmente desinteresada «y es algo que le tenemos que agradecer, porque sin ese dinero no hubiera sido posible», explicó el alcalde de Piornal, Ernesto Agudiez.

El nuevo centro, que en su entrada tiene una placa con la foto y biografía de Jesús y Sabina, que así es como se llama también el centro, cuenta con 280 metros cuadrados y es pionero en climatización por utilizar aerotermia.

Actualmente cuenta con más de 30 alumnos, una cocinera y seis educadoras.