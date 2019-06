20 minutos para llegar al vestuario del hospital cruzando un pasillo en obras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Parece ser que hay cosas mas gordas que no incluyen los del SATSE y que como no tengo documentacion no puedo explicitar. De todas maneras pienso que ya se está tardando, primero en poner al dia los proyectos de las fases que quedan, porque, a mi juicio ya se debian estar licitando y habilitando los créditos para terminar del todo el hospital en dos años, finales de 2021.