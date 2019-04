Médicos del SES trabajan en varios hospitales ante la falta de especialistas

Entre las ocho áreas de salud del SES existe «colaboración y solidaridad» y esto permite que los médicos de un hospital puedan desplazarse a otro para pasar consultas cuando sea necesario. Se hace de forma puntual, cuando existe una necesidad concreta en aquellas especialidades médicas que son más sensibles –bien porque afectan a menores o enfermedades como el cáncer, entre otras– y siempre se realiza de forma voluntaria e incentivada, es decir, si el profesional quiere hacerlo. Se trata de echar algunas horas extra pero en otra zona de salud, una fórmula «normal» que viene utilizándose desde hace años pero ahora se está recurriendo con frecuencia ante el déficit generalizado de especialistas médicos y las dificultades para cubrir vacantes principalmente en los hospitales comarcales.

Esta es la fórmula que se está aplicando en la actualidad en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena en el área de Oncología Médica. Ese servicio cuenta con una plantilla de cuatro facultativos pero dos de ellos se marcharon a otras áreas de salud el pasado enero con el último concurso de traslados y un tercero, interino, renunció a su contrato –«son decisiones personales»– . De esta forma solo quedaba un especialista, también interino.

Ante esta situación, «se contrató eventualmente a una oncóloga que realiza su actividad por las mañanas de lunes a viernes y dos tardes a la semana de forma adicional». Pero seguía siendo insuficiente para atender la demanda y tampoco había más profesionales en la bolsa de empleo, ya que la Oncología Médica es una de las especialidades con más déficit dentro y fuera de Extremadura.

DE BADAJOZ, CÁCERES Y PLASENCIA / Por eso, el SES decidió tirar en este caso de esa solidaridad que se practica entre las áreas de salud extremeñas y cuatro oncólogos de distintos hospitales de la región trabajan un día a la semana o algunas tardes sueltas como personal de apoyo en el hospital de Don Benito. «Un oncólogo de Badajoz acude los lunes de forma ininterrumpida y realiza jornada de mañana y tarde. Otra oncóloga de Badajoz se desplaza todos los jueves y de forma ininterrumpida hace jornada de mañana y tarde; un oncólogo de Cáceres va cinco tardes al mes; y una oncóloga de Plasencia acude al hospital de Don Benito todos los miércoles realizando jornada de mañana y tarde», detalla el SES.

Así, explica, «gracias a la colaboración entre áreas de salud las necesidades en materia oncológica están cubiertas en el área de salud de Don Benito con dos oncólogas que mantienen su actividad diaria y con personal de apoyo, cubriendo perfectamente la asistencia tanto en quimioterapias como en revisiones preferentes u ordinarias», defiende el SES. Y además, se han iniciado los trámites para prolongar el hospital de día por las tardes «con el fin de aumentar la calidad asistencial a la hora de la aplicación de los tratamientos quimioterápicos y biológicos».

CRÍTICAS / De esta forma, la Consejería de Sanidad responde a las críticas vertidas desde el Partido Popular: «Nos dijeron que la falta de oncólogos no se iba a notar en la asistencia a los pacientes de cáncer, pero la realidad es que sí, que se están suspendiendo citas. Nefasta gestión». Desde el SES reconocen que se han reprogramado citas y que incluso en algunas ocasiones «ha sido para adelantar la fecha fijada». Aún así, aseguran que están trabajando para solventar el problema de falta de médicos en esta y otras especialidades, pero en este caso concreto confía en que la solución y la estabilidad a este servicio del hospital de Don Benito-Villanueva llegue cuando se resuelvan las últimas oposiciones de Oncología Médica. El examen, al que se inscribieron 35 profesionales, se celebró el 2 de diciembre y aprobaron siete personas para las 11 plazas ofertadas, por lo que no se cubrirán todas las vacantes. Además, «actualmente no tenemos especialistas en bolsa y tampoco los encontramos a nivel nacional», reconoce el SES.

RADIOLOGÍA, PEDIATRÍA... / Más allá de las críticas y del problema concreto del área de Oncología de este hospital, esta fórmula de permitir la movilidad de especialistas entre áreas de salud también se realiza en otros servicios del SES. Se está empleando actualmente además en Radiología en el Hospital de Navalmoral de la Mata y recientemente en Dermatología y Pediatría del Hospital del Plasencia cuando coincidieron de baja sus seis pediatras, lo que obligó también a buscar profesionales de apoyo incluso en otras regiones. El SES confía en que el problema de déficit de especialistas mejore con las últimas ofertas de empleo público, el incremento de plazas MIR y el plan de incentivos para las zonas de difícil cobertura.