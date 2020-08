Educación desaconseja las actividades extraescolares

L as actividades extraescolares -vitales para numerosos padres y madres con problemas de conciliación- están en el punto de mira. El documento aprobado el jueves por el Gobierno y las comunidades autónomas no las menciona, pero la ministra de Educación, Isabel Celaá, despejó ayer dudas. En su opinión, si estas actividades deportivas y culturales tienen lugar en la misma burbuja (los grupos reducidos de niños de educación infantil y primaria que no tendrán o apenas tendrán contacto con otros grupos escolares) no habrá problemas en realizarlas. «Pero si supone mezclar alumnos, no es recomendable. No se va a hacer. Intentamos salvaguardar la salud de los alumnos», explicó la ministra en un entrevista en la Sexta.

Sin embargo, algunas autonomías ya habían incluido las extraescolares en sus protocolos para la vuelta al cole en plena pandemia. Castilla y León, por ejemplo, las había anulado. Asturias, mientras, ha anunciado que revisará su programa para incluirlas. Por su parte, Madrid sí que las permitirá, igual que las llamadas permanencias, grupos de niños que necesitan entrar al centro antes y salir después del horario habitual escolar por necesidades laborales de sus progenitores. En esas aulas se mezclan niños de varios grupos, así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció en su día que en esos casos se «extremarán» las medidas de seguridad: distancia, mascarilla y lavado de manos.

Por su parte, el ‘conseller’ de Educació catalán, Josep Bargalló, aseguró hace días que «distancia, mascarilla y lavado de manos» será el protocolo básico que deberán aplicar todas las entidades o empresas que ofrezcan actividades extraescolares una vez los niños han terminado la escuela. «Si los niños se van a jugar a futbol con otros niños que no son de su grupo estanco, deberán usar mascarilla», subrayó. Pero en ningún momento puso en tela de juicio las actividadess extraescolares.

La ministra de Educación también dejó claro que se impartirá Educación Física en las escuelas, pero que se adaptará a los tiempos del covid-19. Con toda probabilidad, esta asignatura -donde será casi impensable llevar mascarilla- se dará en patios con más frecuencia que en los gimnasios. El documento firmado por el Gobierno y las autonomías el jueves insta a que las actividades deportivas escolares se realicen siempre sin público.

