58 muertos en Extremadura por coronavirus

Lamentable, la que esta cayendo en este país y la derecha arrojando piedras a la cabeza del gobierno acusándole de irresponsabilidad y por otro lado la progresia cargándose de argumentos y amparándose en el "tu mas". No, si al final aquí no tiene la culpa nadie y en tanto la gente cayendo como piojos con la única esperanza de llegar al pico famoso y al día siguiente después de enterrar los muertos volveremos a se felices. p... manía de mantener el odio y la herida de las dos Españas que no vamos a superar en la vida ni aunque esta puñetera peste nos lleve por delante a la mitad.