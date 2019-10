Llega el cambio de hora de octubre, que tampoco será el último

La manecillas del reloj deberán retrasarse de las tres a las dos de la madrugada del próximo domingo 27 de octubre como ocurre cada otoño desde hace 45 años y esta vez tampoco será la última. La Unión Europea se planteó suprimir el cambio de hora estacional en el 2019 pero lo ha demorado al 2021, siempre que los Estados miembros lo ratifiquen. Algo que no será fácil. Varios se oponen. Portugal incluso ya avanzó que seguirá haciendo correr las manecillas dos veces al año, digan lo que digan las instituciones comunitarias.

España sigue en la indefinición después de que el comité de sabios nombrado por el Gobierno no pudiera alcanzar ningún acuerdo. Los especialistas que mantuvieron las posturas más enfrentadas en el seno de la comisión siguen en las mismas.

INICIATIVA BOREAL

"El debate es culpa de los finlandeses, que dijeron formalmente a la Unión Europea que no querían hacer el cambio de hora. A ellos les da igual el cambio porque pasan de 24 horas de noche en Navidad a 24 horas de día en verano. Una hora arriba o abajo no les afecta, pero a nosotros sí", advierte Jorge Mira, uno de los sabios, catedrático del departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela.

Este experto gallego sostiene que "el cambio de hora lo que hace es intentar acompasar nuestro reloj con la salida del sol, lo que para el ritmo circadiano de las personas es lo más correcto". En su día ya argumentó que si se decidiera adoptar la hora de invierno los 365 días del año, en Cataluña, habría cuatro meses al año que estaría amaneciendo a las 5 o 6 de la mañana. Por el contrario, en verano en Galicia, otros cuatro meses amanecería a las 9 o 10 de la mañana. "Piensan que le puede ordenar al planeta Tierra a circular de forma homogénea", lamenta.

LOS RACIONALES

En el otro extremo se sitúa la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), José Luis Casero, que contaba con un representante entre los sabios. La organización lleva años pugnando por una racionalización de los horarios que lo homologue con el resto de países europeos, algo que contribuiría a suprimir el cambio horario semestral y mantener todo el año el de invierno. Su actual presidente, José Luis Casero, sostiene que "hay razones de salud, descanso, productividad y rendimiento (laboral y escolar)" de la sociedad para tomar esta decisión mientras que el impacto económico positivo del horario de verano "es marginal".

A Casero el informe final de la comisión de expertos le pareció un panfleto, un corta y pega de todo en el que ha dominado el miedo a mojarse y el nos quedamos como estamos.

TRIPLE DIVERGENCIA

El informe concluyó que lo mejor era "no producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no exista un consenso compartido". "La opinión de los expertos sobre el cambio de hora estacional no es unánime ni concluyente. Una parte preferiría mantener el cambio de hora tal y como se viene realizando hasta la fecha, otra optaría por adoptar el horario fijo de invierno atendiendo, principalmente, a criterios de salud y uso de horas de sol y también hay expertos favorables a mantener fijo el horario de verano, teniendo en cuenta un previsible impacto negativo en el sector turístico, que representa en torno a un 12% de nuestro PIB", resumía el informe. Un lío, como diría Rajoy.

Durante el lapso de tiempo que resta hasta el 2021, el comité propuso ir "nutriéndonos a lo largo de estos dos años de argumentación suficientemente consolidada y compartida que nos haga optar por una de las vías". Desde entonces han pasado siete meses y el debate sigue encallado en los mismos términos.

A SEPTIEMBRE

La única novedad la ha aportado un estudio de otro físico, José María Martín Olalla, compañero de trabajos de Jorge Mira. Olalla propone que, de modificar algo, el cambio otoñal debería adelantarse a finales de septiembre. No tiene sentido a su juicio que en octubre muchos niños vayan a la escuela de noche. Hace años ya se llevaba a cabo en septiembre el ajuste. "Es mucho más equilibrado, seis meses cada horario", apoya Mira. El debate lleva camino de convertirse en interminable.