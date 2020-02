¿Por qué no debe alarmarse ante la llegada del coronavirus?

Debido a la situación epidemiológica mundial y a la entrada del covid-19 en la península ibérica las alarmas en la sociedad se han disparado. Según han confirmado muchos expertos, el virus es contagioso, pero el temor a contraerlo es mayor.

El Ministerio de Sanidad ha publicado unas preguntas y respuestas que pueden ayudar a la ciudadanía a conocer mejor el virus. Igualmente, la OMS asegura que no es necesario el uso de mascarillas sin presentar síntomas.

En Extremadura el consejero de Sanidad y consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha lanzado un mensaje de “tranquilidad y confianza”, pues todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) están preparados para hacer frente al virus, una enfermedad que "tiene un índice de contagiosidad menor al de la gripe". “Se toman medidas porque se trata de un virus desconocido y hay que hacer un seguimiento muy activo, y porque virus de esta misma familia han causado síndromes respiratorios graves”, ha insistido. El consejero ha instado a la población a no alarmarse y ni hacer caso de bulos como los aparecidos en las últimas horas en redes sociales y que apuntan a sendos casos positivos en Cáceres y Plasencia.

Además, EL PERIÓDICO EXTREMADURA ha hablado con el doctor Agustín Muñoz Sanz, médico en el Servicio de Patología Infecciosa del Hospital Universitario de Badajoz y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura.

¿Qué son los coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan solo a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama covid-19

¿Los animales transmiten el nuevo coronavirus al ser humano?

Existe la posibilidad de que la fuente inicial fuera algún animal, puesto que los primeros casos se detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había presencia de animales vivos. Algunos coronavirus son virus zoonóticos, lo que significa que se pueden transmitir de los animales al ser humano.

¿Cuáles son los síntomas del covid-19?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.

¿De qué forma se puede adquirir la infección?

Si bien no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

¿La infección es muy contagiosa?

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de un animal infectado o de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.

¿Existe un tratamiento para el covid-19?

No existe un tratamiento específico para el nuevo coronavirus pero se están empleando algunos antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico.

¿Qué puedo hacer para protegerme?

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno; evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos; mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda; cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o toser o estornudar y lavarse las manos. Estas medidas, además, protegen frente a enfermedades frecuentes como la gripe. No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar esta infección.

¿Es necesario utilizar mascarillas?

No es necesario que la población utilice mascarillas, sí que puede ser interesante en pacientes con sintomatología, pero no es necesario que la población este preocupada por si tiene o no mascarillas en casa, según la OMS. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido.