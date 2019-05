Fallece una menor de 5 años del Trajano al atragantarse comiendo frutos secos

La verdad, creo que como extremeño nos deberíamos alegrar porque Amancio Ortega, Nadal, el doctor Pedro Cavadas o el mismo Doctor Barbacid no sean extremeños. No quiero ni imaginarme que por ser extremeños se les hubiera podido impedir realizar sus acciones altruistas a favor de los enfermos y los necesitados. Que Amancio Ortega no hubiera podido realizar las donaciones para adquirir los equipos mas avanzados para el diagnostrico y tratamiento de los enfermos de cáncer, solo por ser el mayor empresario del mundo. Que Nadal no hubiera podido ayudar a las víctimas que murieron ahogadas en la riada de Mallorca, solo por ser el número de uno en Tenis Que el doctor Pedro Cavadas no hubiera podido hacer esas operaciones tan maravillosas y que han salvado la vida a tantas personas. Que no hubiera podido fundar su ONG con la cual opera en Africa a los que no tienen nada, poniendo su vida en riesgo solo por salvar vidas altruistamente. Solo por no ser un DOCTOR FRAUDE Y NO HABER COPIADO LA TESIS Que EL DOCTOR BARBACID no hubiera podido hacer las investigaciones contra el cáncer y que le han llevado a avanzar tanto en los tratamientos para la curación de tantos canceres. Solo por ser un brillante doctor hecho con su trabajo y esfuerzo y no un vago matasanos. Y es que lo único que nos faltaba a los extremeños es que el iluminado Presidente Vara también se una a los mamarrachos que siguen a los marqueses de Galapagar en su persecución contra las personas altruistas, los triunfadores, los brillantes en todos los campos, sea el deporte, la medicina, el empresariado, la cultura, et