La policía interviene en una pelea familiar por una herencia en la plaza de Santiago de Cáceres

Noticias como esta me parecen prensa fácil y una manera bastante innecesaria de poner en evidencia a una familia. Para empezar, claramente este altercado no ha sido más que una discusión familiar, por un tema que creo que es privado, que probablemente se haya subido un poco de tono. Como se puede leer en la noticia no ha habido heridos, ni desperfectos, por lo que podemos saber de sobra que la situación ha consistido únicamente en un asunto familiar. Me parece totalmente sacada de contexto esta publicación, y creo que esta familia, haya pasado lo que haya pasado, tiene derecho a la privacidad, y más en barrios y ciudades donde luego la gente habla, y se puede avergonzar a estas personas, que posiblemente lo que hayan vivido hoy haya sido un mnalentendido; y creo que eso no le interesa a nadie, y menos a la opinión pública.