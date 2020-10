Alejandro Speitzer, el mexicano de moda que enamoró a Ester Expósito

Hay muchas parejas de actores que iniciaron su relación bajos los focos de un rodaje: Angelina Jolie y Brad Pitt, Mila Kunis y Ashton Kutcher, Penélope Cruz y Javier Bardem, Daniel Craig y Rachel Weisz, Michelle Williams y Heath Ledger... Este viernes16 de octubre, Netflix estrena 'Alguien tiene que morir', miniserie de tres episodios de Manolo Caro, una historia sobre secretos familiares y represión sexual ambientada en la gris y encorsetada España de 1954 que no solo supone un salto de registro para el creador de 'La casa de las flores', que pasa de la comedia al 'thriller', sino que también fue el punto de partida del idilio de la española con más seguidores en Instagram, la actriz de 'Élite' Ester Expósito, y uno de los intérpretes mexicanos del momento, Alejandro Speitzer.

Nacido en Sinaloa en 1995, el también protagonista de la tórrida 'Oscuro deseo' de Netflix debutó con solo 5 años ante las cámaras, en el programa infantil 'Plaza México', la versión latina del popular 'Barrio Sésamo'. "Muchos de mis amigos, que no se dedican a la interpretación, me dicen: tienes el currículum que quieren todas las empresas a las que vamos a pedir trabajo: que tengas 25 años y 20 años de experiencia", bromeaba el actor a EL PERIÓDICO durante la presentación de 'Alguien tiene que morir' acerca de su temprana trayectoria en los escenarios.

TRAS LOS PASOS DE SU HERMANO

La telenovela 'Rayito de luz' sería su siguiente título siendo tan solo un niño, y en los años siguientes no dejaría de ir encadenando trabajos, con casi 30 seriales: 'Aventuras en el tiempo', 'Cómplices al rescate', 'Amy, la niña de la mochila azul', 'Misión S. O. S.', 'Atrévete a soñar', 'La Reina del Sur'... "Empecé en esto por mi hermano el también actor Carlos Speitzer, como un acto de imitación", confiesa. "Entonces era todo un juego, pero mi mamá supo hacer bien las cosas", recuerda, presumiendo de la buena relación que siempre ha tenido con su progenitora, que durante su infancia le acompañaba en todos los rodajes.

Ver esta publicación en Instagram El recuento de los daños. Toledo. #ATQM Una publicación compartida de Alejandro Speitzer (@alejandrospeitzer) el 3 Dic, 2019 a las 7:46 PST

"Con el paso de los años me di cuenta de que esto era mi pasión y ya no me muevo de aquí. Tengo muchas inquietudes y muchas ganas de contar historias", explica Speitzer, que también ha probado con el teatro musical en obras como 'Aladino y la lámpara maravillosa' y 'La bella durmiente' y montó una productora con su anterior novia, la actriz Minnie West, con la que colaboró en la serie de Netflix 'El club'.

UN PASADO NO TAN LEJANO

Su nueva historia, la de 'Alguien tiene que morir' (donde coincide con Expósito, Cecilia Suárez, Carmen Maura, Ernesto Alterio y Carlos Cuevas), viene marcada por un personaje que tiene que enfrentarse a lo que supone descubrir su propia identidad sexual en una España de posguerra en la que salirse de lo establecido podía costarte la vida. "Muchos de los que estamos en esta serie no habíamos abordado nunca personajes como estos, y eso puede generar mucho interés. Y también creo que será una sorpresa para el público, aunque triste, darse cuenta de que mucho de lo que pasa en esta producción que parece tan lejano es muy cercano, porque sigue sucediendo", recalca, citando ejemplos como la persecución de la homosexualidad en Rusia.

A él, por el contrario, cada vez le cuesta menos demostrar el buen momento sentimental por el que está pasando con Expósito, desde que el pasado mayo confirmaron su relación en las redes publicando su primera imagen juntos. "Y es que te echo de menos"... le escribía el actor a su novia, ya que ambos pasaron el confinamiento separados: ella, en España, y él, en México. Luego han podido recuperar el tiempo perdido durante las vacaciones, tal y como han ido desgranando con fotos juntos en la playa, y en la promoción de 'Alguien tiene que morir' donde, precisamente, interpretan a una pareja destinada a casarse.