Ana Passtor: "'El objetivo' sacará bulos como el de la carne mechada de origen catalán"

Vuelve 'El objetivo' con una nueva temporada este sábado, 7, tras un descanso estival en el que se le han amontonado los asuntos que tratar. Las negociaciones del PSOE con Podemos para formar Gobierno, el 'brexit', los incendios de Amazonas, el cambio climático. Temas que irá tratando a lo largo de los programas y sus protagonistas. Este domingo acudirá la vicepresidenta Carmen Calvo, un personaje clave en esas negociaciones.

"Las negociaciones las han retomado el jueves, con lo que la entrevista del domingo sale un poquito después de que sepamos cómo está el termómetro. Yo creo que es interesante traer a 'El objetivo' a Calvo por ser vicepresidenta del Gobierno, pero también por esas negociaciones", asegura Ana Pastor, directora y presentadora de 'El objetivo'.

DOS ESPECIALIDADES

En la agenda del programa figuran asuntos importantes, y algunos de ellos tendrán forma de especiales. "Hay dos contenidos. Por un lado, el 'brexit': cómo nos va a afectar dediques a lo que te dediques y vivas dónde vivas. Vamos a explicárselo a la gente. Y, el otro, al que le dedicamos un especial y contenidos sostenidos a lo largo del tiempo es el del cambio climático, que está liderando la gente joven", apunta.

En esta materia no todos son malas noticias: "Hay datos esperanzadores. España ha reducido en algo más del 20% el consumo de bolsas de plástico, lo que me parece una noticia superoptimista que debería de abrir los medios, pero aún queda trabajo". La periodista dice que para el equipo ha sido una fuente de inspiración el trabajo de la gente más joven. "Y queremos que eso se visibilice". "También queremos escuchar voces diferentes, no solo de los políticos, que por su puesto van a tener que seguir respondiendo preguntas, claro, pero no solo ellos".

DESMONTANDO BULOS

Asimismo, este domingo habrá un especial sobre bulos. "Por ejemplo, que la empresa de la carne mechada con listeriosis es catalana. Es un bulo. Evidentemente, tiene intención de hacer daño y de enfrentar, y es un ejemplo de lo que este domingo vamos a sacar. En la lucha que tenemos contra las mentiras desde el 2013 en 'El objetivo' y en Newtral. Y apunta que están vinculados a la actualidad. "Cuando se habla de violencia de género empiezan a aparecer bulos de intoxicación; cuando hablamos del cambio climático, los que niegan el cambio climático. Cuando es sobre un tema alimentario, hay gente que piensa que su misión en la vida es meter miedo. Y nuestro trabajo es ir verificando.

La estructura será la misma: entrevista, debate, verificación de datos, Maldita Hemeroteca y a dónde va nuestro dinero público. "Pero estamos preparando un par de programas fuera, como hicimos el año pasado con la universidad y Cataluña. Vamos a ir incorporando voces y escenarios según se vayan presentando las oportunidades".