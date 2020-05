Antena 3 recibe a 'Pasapalabra' y a Roberto Leal

Era un estreno deseado y Atresmedia no ha querido esperar más. Antena 3 da el pistoletazo de salida del recuperado concurso Pasapalabra este miércoles, 13 , en horario de prime time (22.45 horas), para iniciar su emisión regular, de lunes a viernes, a las 20.00, a partir del lunes, 18. La gran novedad de esta nueva etapa del longevo y exitoso concurso que emitía Tele 5 es el presentador, Roberto Leal, hasta ahora estrella de TVE.

También es nuevo el plató, que estará presidido por una mesa en la que se deberá respetar el distanciamiento social por el coronavirus y en el que, como viene siendo ya habitual , no habrá público. Lo demás, la fórmula que ha venido desarrollando con éxito Tele 5, seguirá igual. Así lo explicaba este martes Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia en una rueda de prensa virtual: Habrá una continuidad en el equipo, en las pruebas y en el casting , aunque queremos que se sumen caras nuevas.

Por lo tanto, según detalló Jorge Pérez, productor ejecutivo de Atresmedia Studios, los fans del programa podrán jugar desde sus casas sin tener que aprenderse mecánicas nuevas. Seguirán La Silla azul; Uno de cuatro; La Sopa de Letras; Dónde están y El Rosco, la madre de todas las pruebas.

Pasapalabra se emitió en Antena 3 entre el 2000 y el 2006 (lo presentaron Silvia Jato, Constantino Romero y Jaime Cantizano) y en el 2007 se lo quedó Tele 5, con Christian Gálvez al frente. Hasta el año 2019, cuando, tras un largo conflicto por los derechos de emisión del concurso con ITV Global Entertainment, el Tribunal Supremo ordenó a Mediaset dejar de emitirlo. Fue entonces cuando Atresmedia aprovechó para recuperarlo. La elección del presentador que sustituiría a Gálvez sin miedo a las comparaciones fue fácil: Roberto Leal es un ejemplo de profesionalidad, de empatía con los concursantes y de carisma, aseguró Ferreiro.

DOBLETE EN ANTENA 3 Y TVE

Es un gran reto volver a Antenta 3, donde me sentía como en casa, confesó Leal. La oportunidad era tan grande que no podía decir que no. En cuanto a la nueva etapa del concurso, adelantó: Verán un Pasapalabra como el de siempre. Nadie echará de menos nada. Durante cuatro semanas el presentador compaginará las grabaciones de Pasapalabra en Antena 3 con OT en TVE-1, donde a partir del miércoles, 20, estará al frente de las cuatro galas que quedaban antes del parón. Al final, lo bonito es que voy a poder terminar el ciclo con OT, confesó.

En el primer programa, los invitados son Manel Fuentes, Chenoa, Mario Vaquerizo y Alaska, además de dos concursantes históricos como Juampe y Paco. En posteriores entregas intervendrán también Marta Hazas, Berta Collado, Fernando Romay y Canco Rodríguez, entre otros. Invitados no les faltarán: Tengo el teléfono colapsado de gente que conozco por mi profesión que quiere venir, apuntó Leal.