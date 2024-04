Tras 236 programas y 1.577.139 euros los Mozos de Arousa son uno de los grupos más destacados en la historia de los concursos televisivos. Además de la racha de episodios seguidos, el trío gallego también cuenta con infinidad de récords y marcas que parecen muy difíciles de superar. Hasta la fecha, ningún equipo ha podido hacerles sombra, teniendo dificultades en algunos programas que pudieron acabar solventando.

Raúl, Borjamina y Bruno son el equipo definitivo y parece hecho a medida para Reacción en cadena. Además de su inteligencia y compenetración, también destacan en otro aspecto y es que cuentan con muchos seguidores a sus espaldas que están elevando las cifras de audiencia del programa a unas cotas insospechadas. En una franja en la que la competencia con otros programas es máxima, Telecinco ha encontrado un nuevo filón después de la marcha de Pasapalabra.

Si a todo esto, se le añade un presentador con gancho como Ion Aramendi, la mezcla es imparable. En ocasiones, también se cuenta con un equipo rival que levanta los ánimos del público y pone las cosas más emocionantes. Eso mismo ocurrió en el último programa en donde el conjunto 'Más que tía y sobrino' dejó momentos para recordar.

El récord de uno de los equipos de Reacción en cadena

En un mismo programa se puede batir más de un récord, pero nadie asegura que los dos vayan a ser positivos. En el último capítulo, los Mozos de Arousa volvieron a sorprender con una cifra histórica. 107.000 € conseguidos antes de la prueba 'complicidad ganadora', una cifra que luego aumentaron hasta los 157.000 € con los que se plantaron en la última prueba. Esta cantidad es la más alta conseguida hasta la fecha.

Por el contrario, 'Más que tía y sobrino' no tuvo la misma precisión y, pecando de inexperiencia y desacierto solo pudieron acumular 2.000 €, cantidad más baja lograda en un programa. En otras palabras, se estaban midiendo la mejor versión de los Mozos de Arousa contra el peor equipo que ha pasado por 'Reacción en cadena'. Sin embargo, las cosas siempre se pueden igualar con la prueba 'complicidad ganadora'.

El equipo logroñés les tocó ir primero y no defraudaron. Tras un primer acierto, el resto del minuto fueron intercambiando respuestas erróneas con correctas, hasta que, a falta de seis segundos, llegó la palabra con la que Ion Aramendi no pudo contener la carcajada. "Qué, sigue, a, B", formularon Dani y Nati, esperando que Juanjo dijese la letra C. Sin embargo, los nervios y la falta de entendimiento provocó que el concursante respondiese 'treinta'.

Juanjo se excusó diciendo que había escuchado veinte y no B. "Perdona pero ha sido una de las mejores respuestas que jamás ha visto. Ha sido muy de Tip y Coll", expresó Aramendi entre lágrimas de risa, recordando a los históricos cómicos. Finalmente, 'Más que tía sobrino' finalizó la prueba con dos aciertos que pudieron superar con facilidad los Mozos de Arousa.