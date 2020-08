Jim Parsons revela por qué abandonó 'The Big Bang theory'

'The Big Bang theory' se despidió el año pasado después de 12 años de éxito televisivo, de haber puesto de moda la cultura 'nerd' y 'friki' y de que sus protagonistas se convirtieran en los actores mejor pagados de la pequeña pantalla. En su arrollador éxito tuvieron mucho que ver sus personajes y, sobre todo, el maniático Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons. Su decisión de dejar la serie fue el detonante para que sus creadores decidieran cerrarla definitivamente.

Aunque en un primer momento Parsons argumentó su marcha esgrimiendo desgaste creativo, ahora ha revelado qué le llevó realmente a tomar la decisión de dejar la serie que le reportó un Emmy y un Globo de Oro.

El actor aprovechó una entrevisa en el 'podcast' de David Tennant para explicar que, justo antes de firmar el contrato que hubiera supuesto su renovación por dos temporadas más, recordó que su padre había muerto con solo seis años más que los que tenía él en ese momento.

"TENGO QUE CAMBIAR"

"Tuve un momento de claridad por el que me siento muy afortunado, en el que pensé que debía dejar de acelerar. Que empleara este tiempo para observar a mi alrededor. Y eso es lo que hice. Estaba en plan, 'Tengo que cambiar'. Y eso es lo que le dije a Chuck Lorre y Steve Molaro cuando hablé con ellos al siguiente año. Les dije, 'Si me dijeras que, como a mi padre, me quedaran seis años de vida, creo que hay otras cosas que debo probar y hacer'", ha explicado Parsons.

A estas dudas se sumó la enfermedad de su perro: "Estaba agotado y muy triste acerca del delicado estado que afrontaba uno de nuestros perros por aquel entonces".

Después de dejar 'The Big Bang theory', el actor ha participado en proyectos como la serie 'Hollywood', de Netflix.