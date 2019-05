Juego de Tronos en 83 segundos: el vídeo que resume la serie con una escena por cada capítulo

No han pasado ni tres días desde el final de Juego de Tronos y los fans ya sienten nostalgia. Esa ausencia de nuevos contenidos está fomentando la creatividad especialmente en las redes sociales, donde proliferan los hilos, mensajes y vídeos sobre profecías, escenas específicas de la serie o gustos particulares que se cumplieron (o no).

Entre los contenidos más virales del drama post-final se ha colado un vídeo que utiliza un segundo de cada capítulo para resumir la serie.

Subjetivo, ya que podría elegirse prácticamente cualquier escena de Juego de Tronos para desarrollar este hilo, pero con una selección que ha encantado a los seguidores hasta el punto de acumular cientos de miles de interacciones entre likes, retuits y comentarios.

Un tortazo de Tyrion a su sobrino Joffrey, el nacimiento de los dragones de Daenerys, la primera aparición de algunos personajes, guiños, algunas de las muertes más impactantes, destrucción, la resurrección de Jon Snow, su beso apasionado con la reina de dragones...

Todo cabe en un clip de apenas un minuto y 23 segundos que en apenas dos días llevaba doce millones de reproducciones.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/SXfXqUacPy