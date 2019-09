'Juego de tronos' triunfa en los Emmy técnicos

'Juego de tronos' ha confirmado este fin de semana su condición de favorita para la 71 edición de los Emmy y, con 10 premios, dominó las galas previas de los reconocimientos más importantes de la industria televisiva.

Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron el sábado y el domingo en Los Ángeles (EEUU); y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que tendrá lugar en la ciudad californiana el domingo 22 de septiembre.

Así, los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, otorgaron 10 premios a 'Juego de tronos'.

MÚSICA Y CÁSTING

Entre los 10 premios que ya se ha anotado este año 'Juego de tronos' figuran categorías como mejor composición musical para una serie o mejor cásting de una serie dramática.

La superproducción de HBO basada en las novelas de George R.R. Martin partía con 32 nominaciones para los Emmy, con las que logró el récord de candidaturas para una serie en una misma edición de estos premios.

Además, 'Juego de tronos' es la serie más galardonada en la historia de estos reconocimientos con 47 estatuillas.

Por detrás de 'Juego de tronos' se situaron en los Creative Arts Emmy la serie limitada 'Chernobyl' y el documental 'Free Solo', con siete premios por cabeza; mientras que la comedia 'La maravillosa señora Maisel' se llevó seis galardones.

EL PRÓXIMO DOMINGO

La gala principal de los Emmy tendrá lugar el próximo domingo 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles y no tendrá maestro de ceremonias, como ya pasó en los últimos Oscar.

'Juego de tronos' se enfrentará por el Emmy a la mejor serie dramática a las también aspirantes 'Killing Eve', 'Better call Saul', 'Bodyguard', 'Ozark', 'Pose', 'Succession' y 'This is us'.

Por su parte, 'Veep' y 'The Marvelous Mrs. Maisel' parten como aspirantes principales en la carrera al Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas 'Barry', 'Fleabag', 'Muñeca rusa', 'The Good Place' y 'Schitts Creek'.

Finalmente, el reconocimiento a la mejor miniserie se decidirá entre 'Chernobyl', 'Así nos ven', 'Fuga en Dannemora', 'Fosse/Verdon' y 'Heridas abiertas'.