Matthew Perry anuncia cuándo se rodará el reencuentro de 'Friends'

La pandemia ha afectado a muchas producciones televisivas, y también al esperado regreso de 'Friends', la comedia más rentabilizada de la pequeña pantalla y que, después de 26 años de su estreno, sigue teniendo una segunda vida gracias a las plataformas de 'streaming'. Sin embargo uno de sus protagonistas, Matthew Perry, ha asegurado que el rodaje del especial que emitirá HBO Max ya tiene fecha: será en marzo.

El actor que dio vida al gracioso de la pandilla de amigos de la pandilla, Chandler, ha confirmado la noticia en un tuit: "La reunión de amigos se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", escribió el novio de Monica en la popular ficción.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!