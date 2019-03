«Me llegan cosas y las voy sacando, no tengo un plan»

Quique Peinado (Madrid, 1979) comenzó a colaborar en Zapeando (La Sexta), al que siguieron las producciones del canal #0 (Movistar+) Pool Fiction, Late Motiv y Radio Gaga. Ahora se ha embarcado en Leyendas del deporte, programa dedicado a mitos del deporte español, como Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador o Carolina Marín.

–¿Cómo nace ‘Leyendas’?

–A mí me lo proponen. Me llaman del canal DMax, con quienes ya había trabajado en otros momentos de mi carrera… Llevo ya tantos años trabajando en tantos sitios que conozco a mucha gente. Bueno, pues me plantearon la idea del programa; y para un periodista deportivo como yo, que te ofrezcan un programa dedicado a los mejores deportistas de España, y con acceso total a ellos durante varios días, pues para mí es una bendición. Dije enseguida que sí, pero que conste que es una idea del canal, que me la ofrece.

–¿Hubiera elegido otro deportista? ¿Induráin, por ejemplo?

–Induráin sé que lo miraron. Queríamos que saliera en el de Contador, pero Induráin no hace nada con medios. Es un nivel en el que hay muchos condicionantes. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho poder entrevistar a Gerard Piqué. Pero es muy difícil, porque tiene su propia productora y tampoco hace nada con medios. Es muy complicado. En fin, a ver si en otra temporada… En el mundo del deporte a este nivel, conseguir que un tipo se abra las puertas dos o tres días no es nada fácil.

–¿Qué destaca del programa?

–Con Torres disfruté muchísimo, me lo pase muy bien con él. Es un personaje de esos con los que me gustaría cenar con él todas las semanas... No sé si me explico… Es la imagen de un padre de familia preocupado, con muchas inquietudes culturales, que te da visiones de las cosas que no tienes, muy inteligente, muy humilde, con valores muy arraigados en su entorno de siempre… El programa de Fernando Torres es en el que creo que la gente habrá dicho: ‘no me esperaba que este tío fuera así’.

–Empezó en el mundo de la información deportiva pero con los años se ha ido decantando hacia el humor.

–La vida me ha llevado, no lo he buscado. Sí que hubo un momento en el que decidí hacer algo más que periodismo deportivo. Fue cuando entré en la radio, y allí mi ilusión era ser guionista radiofónico y, en algún momento, tener la suerte de dirigir un programita… Pero de un día para otro surgió Zapeando y, a partir de este programa, ha venido todo lo demás. Zapeando fue lo que me sacó del arroyo. Y de cinco años para acá, a mí la vida me va viniendo: me llegan cosas y yo las voy sacando y voy disfrutando de ellas y aprendiendo. Pero no tengo un plan trazado. Mi plan inicial se vino abajo porque, de repente, apareció la tele y ahora tengo una vida distinta de la que tenía.

–Y con ‘Radio Gaga’ lo tiene todo: un programa de tele con aires radiofónicos que le ha dado más prestigio que popularidad.

–Es que es un programa muy bueno. Está muy bien. Es una bendición que tuve cuando me lo ofrecieron. Desde el primer momento, desde que me enseñaron la versión belga del programa, ya sabía que iba a estar muy bien. Lo que pasa es que ha desbordado todas las expectativas, porque el equipo y la directora son muy buenos. Hemos conseguido así hacer un programa mejor que el original. Los mismos belgas que crearon el formato reconocen que el nuestro es mejor que el suyo. Hemos hecho cosas de las que estamos muy orgullosos. Y si ha salido todo tan bien es porque toda la gente que lo hace, del primero al último, están muy implicados.

–¿Y va a seguir?

–Sí, ahora a mediados de marzo empezamos a grabar la cuarta temporada y ojalá haya muchas más.