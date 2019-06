Movistar+ estrena Hierro, un thriller con Candela Peña

La nueva propuesta de Movistar+ se llama igual que la isla en la que transcurre la acción, Hierro. Una comunidad cerrada en la que todo el mundo se conoce, un espacio aislado de difícil acceso con una geografía muy particular y un misterio por resolver, el asesinato de un joven el día de su boda. Los hermanos Pepe Coira (en la creación) y Jorge Coira (dirección) encontraron el entorno perfecto para componer las bases de un noir que se inspirara en el thriller escandinavo y series como Broadchurch o Happy Valley. Pero no querían quedarse en la mera referencia. Para ellos lo importante, además de crear una atmósfera muy determinada llena de secretos y mentiras y de sacar partido al pintoresquismo y la identidad de la isla, eran los personajes.

«Queríamos centrarnos en la parte humana del asunto, no hacerlo girar todo alrededor del mecano de la investigación», cuentan Pepe y Jorge Coira. «No nos interesaban los personajes de una sola pieza, sino ahondar en sus fortalezas y sus debilidades, quitarles la máscara de las apariencias para ver lo que esconden en realidad».

personajes fuertes / Eso fue precisamente lo que más atrajo a los dos actores protagonistas a la hora de embarcarse en la serie, Candela Peña y Darío Grandinetti. Peña interpreta a Candela, una jueza que llega a ese entorno en principio hostil para encargarse del caso y que tiene unas circunstancias personales muy particulares, ya que ha de encargarse sola de un hijo con discapacidad. «Cuesta mucho encontrar personajes escritos así de bien. Es una mujer que tiene que conciliar un montón de cosas, ser fuerte de cara a la galería para que la respeten, pero también es una madre entregada y muy tierna».

La actriz no quería masculinizar a su personaje. «Estamos acostumbrados a que cuando una mujer tiene algo de poder parece que se tengan que vestir con el traje de hombre. No queríamos caer en los estándares culturales y los clichés que impone el sistema».

Grandinetti encarna a Díaz, una especie de cacique local al que todo el mundo odia, relacionado con el mundo del narcotráfico y que se convierte en el máximo sospechoso del asesinato. «Es un villano muy ambiguo, un malo-bueno que en realidad se convertirá también en investigador por su cuenta, porque a nadie le interesa más que a él que se resuelva el asunto», cuenta el actor argentino.

Hierro se inserta dentro de los cánones clásicos del género procedimental, pero por el camino, a lo largo de los ocho capítulos que integran la temporada, habla de temas como la intolerancia social, la maternidad solitaria o la juventud y su falta de expectativas tanto laborales como vitales. Se trata de una serie que pone de manifiesto el choque entre contrarios, como la propia idiosincrasia de la isla, en la que puede hacer calor o frío dependiendo de la zona. «Es un lugar especial porque es tranquilo, apacible, soleado, pero al mismo tiempo su naturaleza es salvaje, rocosa, dura. Queríamos explorar esa dualidad porque nos resultaba muy poderosa», añaden los creadores.

Otra de las características que entusiasmaron a Candela Peña fue que la serie no se sustentara sobre una historia de amor.

MUJERES ROTUNDAS / El personaje de Candela no depende de ningún hombre y no resulta algo casual si tenemos en cuenta que se trata de la primera serie de Movistar+ encabezada por una mujer, un dato que la actriz quiere recalcar, no para reivindicar nada, sino para celebrarlo. «Los personajes femeninos son más rotundos que los masculinos, son independientes y toman las riendas de su vida. Los hombres aquí no van a ganar la batalla, y ya era hora», concluye Grandinetti.

Candela Peña se estrena así en el mundo de las series: «Es mi desvirgue y estoy feliz», dijo en una entrevista con Efe.