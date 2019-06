Zachary Quinto: «No reniego de mi lado oscuro, es parte de mí»

Tras unos años alejado de la pequeña pantalla, el actor estadounidense Zachary Quinto regresa al universo seriéfilo con NOS4A2; Nosferatu, una original propuesta de terror sobrenatural en la que interpreta a un personaje inmortal que se alimenta del alma de los niños. La primera temporada, de 10 episodios, podrá verse a partir de hoy en el canal de suscripción AMC.

–¿Qué tiene esta serie para que haya decidido involucrarse?

–Me gustó mucho la novela de Joe Hill (hijo de Stephen King) en la que se basa. Cuando leí el guion me di cuenta de que podía sacarle mucho partido a un personaje tan complejo. También me gustaba la idea de transformarme físicamente para interpretar las diferentes edades de Charlie Manx.

–¿Cómo define a su personaje?

–Él cree sinceramente que está ayudando a los niños a los que secuestra, algo que procede de su propio trauma infantil, ya que él fue abandonado y maltratado. Se siente identificado con ese tipo de dolor. Así que es una especie de malo-bueno.

–El hecho de la caracterización, ¿cómo afecta a su manera de relacionarse con el personaje?

–El proceso de maquillaje ha sido de gran ayuda. Desde el principio supe que necesitábamos al mejor de los mejores, y tuvimos la suerte de contar con Joel Harlow, que ganó el Oscar en el 2010 por Star Trek, por lo que ya nos conocíamos y me había transformado en Spock. El trabajo con él empezó en la fase de diseño (cómo nos imaginábamos al personaje) y no solo ayudo en la parte física, sino que me sirvió también para crear la gestualidad, el tono de voz. Así que nos fuimos retroalimentando mutuamente.

–Cualquier producción que lleva el nombre de Nosferatu nos puede hacer pensar que estamos ante una serie de vampiros.

–En realidad, no está vinculada a esa mitología. El nombre hace referencia a la matrícula del coche que conduce mi personaje, NOS4A2 y que nos adentra en otro mundo. El juego de palabras es una broma para introducir el concepto del vampirismo psicológico.

–Cuando un actor se acerca a un personaje tan oscuro como este, ¿aprende cosas de sí mismo que no sabía?

–Nunca me ha molestado escarbar en mi lado más oscuro. Es una parte que hay dentro de mí, y no reniego de ella. Todos tenemos partes luminosas y oscuras en nuestro interior.