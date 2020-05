'OT' regresa este miércoles con público virtual

Este miércoles 20 de mayo, 'OT' regresa a su 'nueva normalidad' poscoronavirus. El 'talent show' musical de TVE-1 ya comenzó su particular desescalada la semana pasada, cuando el miércoles regresaron a la Academia los nueve concursantes (Nia, Anaju, Hugo, Gèrard, Samantha, Flavio, Eva, Maialen y Bruno) que a mediados de marzo tuvieron que hacer las maletas e irse a casa por culpa de la pandemia, pero ahora es el turno de que se vuelvan a encender los focos para las galas (22.05 horas).

La música volverá a sonar en el programa (y de momento no en la gira programada, que Gestmusic ha anunciado este martes que ha sido cancelada por el covid-19), aunque con muchas variaciones para tratar de seguir las recomendaciones sanitarias. Así, no habrá público en el plató, al que se sustituirá con 'público virtual' durante el directo, que se conectará mediante una llamada a través de Zoom. En total, habrá conectadas entre 200 y 400 personas y los grupos de imágenes se proyectarán en las pantallas del plató de 'OT'.

😢 Os tenemos que comunicar algo que nos rompe el corazón 💔 pero las circunstancias sanitarias que vive el mundo son las que son: cancelada la gira "Operación Triunfo 2020" 👉🏻 https://t.co/Bb5P0zNVu9 vía @rtve #CanalOT19M pic.twitter.com/C8S4QBoHDz — Operación Triunfo (@OT_Oficial) May 19, 2020

El jurado (Nina, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués, 'Portu') estará ubicado en el estudio siguiendo la distancia reglamentaria; los concursantes se vestirán solos bajo la supervisión de los responsables de vestuario y el equipo de maquillaje y peluquería llevará mascarilla, pantalla facial y guantes.

Los concursantes tendrán un micrófono de mano de uso exclusivo e individual y no habrá músicos en el plató. Los artistas invitados también guardarán las normas de seguridad e higiene y, en la medida de lo posible, se maquillarán y peinarán ellos mismos. En la primera gala no habrá ningún familiar para visitar a los dos candidatos a la expulsión, Gèrard y Hugo.

Doblete de Roberto Leal

El que sí volverá a pisar el plató es Roberto Leal, a pesar de su fichaje por el 'Pasapalabra' de Antena 3, que presentó la última de las galas emitidas en marzo desde el salón de su casa. También regresarán dos exconcusantes de esta edición, Anne Lukin y Jesús Rendón, para presentar sus 'singles'. El otro artista invitado es el grupo barcelonés Stay Homas, convertido en un fenómeno en las redes por sus canciones sobre el confinamiento.

Desde que los concursantes regresaron la semana pasada la Academia, se reactivaron las votaciones de Gèrard y Hugo. Los votos se sumarán a los recibidos por ambos hasta la suspensión del programa. Esta semana solo se podrá votar para salvar, ya que no hay favorito.

El tema grupal que abrirá el programa es 'Sonrisa', de Ana Torroja. Los dos nominados, Hugo y Gèrard, defenderán su permanencia en el concurso con 'MMM Yeah', de Austin Mahome, y 'Pillowtalk', de Zayn, respectivamente.

Además, Nia interpretará 'Quimbara' de Celia Cruz y J Lo; Samantha, 'Sueños rotos', de La Quinta Estación; Anaju, 'Man Down', de Rihanna; Maialen, 'Sargento de hierro', de Morgan; Eva, 'Part-Time Lover', de Stevie Wonder; Flavio, 'Human', de Rag’n Bone Man; y Bruno, 'A las nueve', de No te va a gustar.