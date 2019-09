Ralph Lauren resucita la moda de Friends

Mañana se cumplen 25 años del estreno en Estados Unidos de la serie Friends, hoy historia viva de la televisión y que lanzó al estrellato a sus actores: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. De todos, fue quizá Aniston la que supo aprovechar mejor su tirón televisivo y estirar su carrera en multitud de comedias románticas más o menos taquilleras. Además, y gracias a su personaje de Rachel Green, la camarera de Central Perk que se hacía un hueco en el mundo de la moda y fichaba, primero por Ralph Lauren y luego por Louis Vuitton, se convirtió en una de las actrices de su generación con un estilo más icónico y replicado.

Coincidiendo con el aniversario de la mítica serie de la NBC, la casa de moda del neoyorquino Ralph Lifschitz (79 años) --que tiene un cameo en un capítulo-- se suma a los fastos lanzando una colección especial Friends, repleta de prendas inspiradas en los trajes wear to work que lució Rachel en los 90 y 2000. Jerseis de punto, camisas, trajes de rayas, pantalones de pinzas, con cuadros, faldas de piel y algún estampado animal print.

La nueva colección de Ralph Lauren, lanzada junto a Warner Bros, se ha presentado con modelos posando en el set de rodaje: el sofá con la fuente de la intro, en la cafetería Central Perk o el comedor de Monica.

No hay entre las prendas ninguna masculina, pues se trata de una «oda exclusiva a Rachel». «Al igual que Friends demostró ser una serie favorita perenne para los espectadores durante los últimos 25 años, esta colección refleja estilos y arquetipos atemporales de Ralph Lauren que han seguido siendo una opción para la mujer trabajadora moderna», reza el comunicado del modisto. Este fin de semana, la colección se exhibirá en Bloomingdale’s de Nueva York, justo donde Rachel encontró su primer trabajo. Después viajará a otros almacenes de la misma cadena por todo el país.

Además de Ralph Lauren, H&M también ha sacado sudaderas y camisetas con el logotipo y fotografías de la serie; Lego, una réplica de Central Perk y los personajes, y Trivial Pursuit, una edición especial para fans rematados.

En las librerías también hay novedades al respecto: esta semana se ha publicado Generation Friends. An Inside Look at the Show That Defined a Television Era, de Saul Austerlitz, con detalles jugosos sobre los protagonistas de 236 capítulos (de 1994 al 2004) que se han repuesto en diferentes cadenas a lo largo de estos años. Así, por ejemplo, el autor desvela que Aniston fue invitada a perder 30 libras (13,6 kilos) si quería embutirse en los modelitos de Rachel.

A DIETA para triunfar / Jennifer Aniston, que hoy tiene 50 años, era toda una belleza ya entonces, pero su representante le aconsejó que debería ponerse a dieta si quería triunfar en Hollywood. «Los Ángeles era un lugar difícil para una actriz, para ser mujer y su agente empezó a enfadarse con ella», pues no cuidaba su alimentación, «a base de batidos de leche, sandwiches de pan blanco con mayonesa y patatas fritas con salsas».

«Aniston no estaba gorda --dice el autor--, todos podían ver que era hermosa, pero la cámara le añadía 10 kilos». Después de ponerse a dieta, fichó por Friends, el trampolín de su carrera. Aniston vuelve ahora a la tele con The Morning Show, junto a Reese Witherspoon, una de las apuestas para este otoño de la nueva plataforma en streaming Apple TV+.