Risto Mejide expulsa de Chester al polémico Arcadi Espada

Cuatro emite esta noche uno de los Chester (21.35 horas) más esperados de la temporada: el protagonizado por Arcadi Espada. Poco después de grabarse (el pasado diciembre), el propio periodista hizo público el enfrentamiento que mantuvo con el presentador, Risto Mejide, en el set, y que finalizó con su expulsión del plató. No obstante, el invitado aseguró que fue él quien decidió abandonar la entrevista. «Pensé en irme y me fui. Le dije que era un tramposo, que es lo que es», afirmó. Pero Risto, en su programa Todo es mentira, dio otra versión: «Es verdad que en un momento dijo que se iba. Pero se mantuvo sentado y empezó a decirle al padre de un niño con síndrome de Down cosas que no fui capaz de soportar».

Ese fue el momento más tenso: Risto puso sobre la mesa un polémico artículo escrito por Espada sobre las personas con discapacidad. «Cuando dijo esas cosas que repetía y reiteraba, estando a punto incluso de faltarle el respeto a ese padre, fue cuando me calenté», añadió con una indisimulada indignación el publicista, que repitió las palabras que le dijo para echarlo: «¿Sabes lo que te digo? Voy a recoger la invitación y te vas a ir tú del programa».