La serie El Ministerio del Tiempo volverá a TVE-1 en el 2020

El Ministerio del Tiempo ya está preparado para nuevas misiones. Después de muchos rumores, TVE ha confirmado la renovación de la serie por una cuarta temporada, que verá la luz el próximo año.

El regreso de la serie lo confirmó públicamente Fernando López Puig, director de ficción y nuevo director de contenidos de TVE, en una entrevista con ABC, donde avanzó que ya están trabajando «en las biblias de la cuarta temporada» y que la intención es «reunir a todo el equipo otra vez».

Los nuevos episodios estarán producidos por TVE, Onza y Globomedia, después de que el creador de la serie, Javier Olivares, fichara por esta última productora para desarrollar nuevos proyectos de ficción. Aparte de El Ministerio del Tiempo, uno de esos proyectos es Malaka, también para TVE, protagonizada por Maggie Civantos.

Aclamada por la crítica y con un gran número de seguidores en las redes, las audiencias no acompañaron a la ficción durante la emisión de su segunda temporada. «Simplemente es un ciclo. No hay ninguna decisión por parte de TVE, cosa que, por lo demás, no es algo novedoso, porque no la ha habido nunca. Creo que este ciclo de El Ministerio del Tiempo está cerrado, y si hay más serie, entraría a formar parte de uno nuevo», comentaba en octubre del 2017 Javier Olivares acerca de la continuación de las tramas de la serie. Parece que ese ciclo podría abrirse pronto.