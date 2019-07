La serie que empapela el mundo

Aunque la política de Netflix es no dar datos de audiencia de sus producciones (a no ser que tenga un interés especial), hay otras formas de comprobar el éxito de sus apuestas, aunque solo sea por el impacto mediático y a través de las redes sociales. No es un método muy científico, pero sí da una idea bastante aproximada de hasta qué punto gusta una idea. Y el ejemplo más palpable es el de La casa de papel, reconocida por la propia plataforma como la mejor serie en español de su historia. El éxito en internet es evidente, pero el espectacular montaje promocional de Netflix deja claro lo mucho que cree en la serie, con la que ha empapelado ciudades de todo el mundo.

Todo empezó con un tuit de una de las protagonistas, Úrsula Corberó (Tokio), que colgó un vídeo con la promoción en un inmenso videowall en Time Square (Nueva York). Las imágenes se acompañaban con una frase explícita de la actriz: «Flipo un poco con esto».

A partir de entonces, empezaron a aparecer en Twitter imágenes de seguidores de la serie con referencias y lonas que la plataforma en streaming ha colgado por ciudades de todo el mundo y que se trata de una de las estrategias promocionales habituales de Netflix para sus grandes producciones.