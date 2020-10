Las series clave para la semana del 5 de octubre

El próximo lunes (o en la madrugada del domingo al lunes, si hay impaciencia) se podrá descubrir 'The walking dead: World beyond', 'spin-off' juvenil de la saga zombi. También 'El pájaro carpintero', la adaptación del libro de James McBride que produce y protagoniza el gran Ethan Hawke. Pero la semana aún tiene otras fechas bastante ineludibles.

El otro guardaespaldas



Paramount Network trae a la televisión lineal 'Bodyguard', el sorprendente thriller de Jed Mercurio, todo un experto en tramas policiales retorcidas, como sabrán los seguidores de su más famosa creación: 'Line of duty'. La serie se abre con una tensa 'set piece', continúa con un romance muy peligroso (entre el guardaespaldas del título y la ministra del interior), tiene un giro explosivo y acaba regresando, en cierto modo, al principio. Es todo un viaje. Estreno el lunes, día 5, con doble episodio.

El romance gótico de Mike Flanagan



Tras el fenómeno 'La maldición de Hill House', una obra maestra según Tarantino, llega ahora 'La maldición de Bly Manor', nueva exploración del director Mike Flanagan de una mítica casa encantada, en esta ocasión la descrita por Henry James en 'Otra vuelta de tuerca'. Pero el luto y el trauma familiar dan paso aquí a lo que es, en esencia, una historia de amor, o un romance gótico, para ser más precisos. Victoria Pedretti, la Nell de la anterior serie, es la protagonista. Netflix, viernes, día 9.

Reelegidos para la gloria



La carrera espacial también se corre en televisión. Tras 'Para toda la humanidad', 'Space Force' y 'Away', y no mucho antes de 'Moonbase 8', llega a Disney+ 'Elegidos para la gloria', adaptación del famoso libro de Tom Wolfe de 1979 sobre los primeros astronautas de la NASA. El director Philip Kaufman ya lo llevó magistralmente al cine en 1983, pero eso no ha detenido a Leonardo DiCaprio, que figura entre los productores de la serie. Disney+, desde el viernes, día 9.

Fuerza primitiva



Llegan, tras una larga espera, los nuevos episodios de la primera temporada de 'Primal', la serie animada de Genndy Tartakovsky sobre la inesperada alianza entre un cavernícola y un dinosaurio. Alejen a los niños de la pantalla, porque esto no tiene nada de 'En busca del valle encantado' ni 'El viaje de Arlo'. Violencia muy descarnada (y muy estética). HBO, desde el viernes, día 9.