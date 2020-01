'Tu cara me suena''... y van ocho

Antena 3 estrena esta noche (20.00) una nueva temporada, la octava, de su exitoso concurso de imitaciones 'Tu cara me suena', que esta vez tendrá como concursantes a Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y el dúo Gemeliers.

Ellos son la principal novedad de esta edición, ya que el programa vuelve a ser presentado por Manuel Fuentes, como en cada una de sus siete ediciones anteriores, y repite el jurado formado por el imitador Carlos Latre, la cantante y actriz Lolita, la cantante Chenoa y el actor, director teatral y presentador Àngel Llàcer, que desde hace tres temporadas han destilado buen rollo, algo muy importante en un espacio en el que los encargados de valorar la actuaciones son parte del espectáculo.

ROSTROS MUY CONOCIDOS

Por las siete ediciones del concurso han pasado rostros muy conocidos por los telespectadores: cantantes, actores y humoristas que han aceptado ponerse a prueba cambiando de registro musical o atreviéndose a cantar, pese a que esa no sea esa su faceta artística. Todos ellos han conseguido ponerse en la piel del personaje imitado, con mayor o menor éxito, tras someterse a un duro entrenamiento semanal.

Y eso es lo que intentará hacer el cantante Mario Vaquerizo, componente del grupo Nancys Rubias y célebre marido de la también cantante Alaska, con quien ha protagonizado el reallity 'Alaska&Mario'. Lo mismo que El Monagillo, humorista muy conocido también por los telespectadores por sus colaboraciones en 'El hormiguero' (A-3).Otra de las concursante es Belinda Washington, profesional de la televisión desde los años 90, que interviene en la serie 'Paquita Salas', y Rocío Madrid, vocalista del grupo Los Capone, que se dio a conocer al gran público como colaboradora de 'Crónicas marcianas' (T-5) y ha particiado en 'The Hole' y el musical 'Marta tiene un marcapasos'.

SAVIA NUEVA

Además de la cantante canaria Cristina Ramos, la ganadora de 'Got talent España' (T-5) en el 2016, de 'La vox México 2018' y finalista del 'Got talent' mundial por su portentosa voz. Este año hay, además, una buena representación de artistas jóvenes: los extriunfitos Jorge González y Nerea Rodríguez; María Isabel, que está demostrando que ya no es la niña de 'Antes muerta que sencilla', y los hermanos Daniel y Jesús Oviedo, del dúo Gemeliers.

'Tu cara me suena' se ha convertido en el 'talent' que más temporadas ha emitido ininterrumpidamente gracias a sus audiencias, que han sido de un 20,5% de cuota de pantalla de media y tres millones de telespectadores.