Verónica Castro ('La casa de las flores') se retira de la televisión

Los seguidores de la serie 'La casa de las flores', que son muchos, se quedaron en shock cuando su director Manolo Caro, creador de la serie de Netflix, confirmó hace unos días que la actriz Verónica Castro no está en la segunda parte. Y es que la popular actriz, protagonista también de 'Los ricos también lloran' (TVE) ha decidido esta semana dejar la profesión que la convirtió en todo un icono. "La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Digo 'adiós' a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal. Lo vengo diciendo hace ya muchos años. Quiero mi paz", ha afirmado la actriz mexicana.

Ahora sabemos que su retirada ha sido forzada, que "tanto mal" y "tanto escarnio" es por lo que en los últimos días se está diciendo sobre ella después de la revelación realizada por la también actriz y presentadora Yolanda Andrade, de 47 años. En junio esta presentadora mexicana hizo su particular salida del armario. Y recientemente confesó que se casó a principios de los 2000 "con una mujer maravillosa y divina. Fue algo simbólico, nada real. Nos casamos en Ámsterdam, en un momento muy bonito". Según Andrade, Verónica Castro, la otra 'novia' no quería que esta información se supiese, aunque para ella "no tiene nada de malo".

Pero Verónica Castro sí habló en un programa y fue para desmentir categóricamente que se hubiera casado en el pasado con una mujer: "Si ni siquiera me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda Andrade. Ya no quiero darle réplica a esta tontería o payasada. Es una falta de respeto. Estamos pasando por un mal momento de salud mi mamá, mi hermana y yo. Ahorita esto es lo que menos me importa. Más que broma es una falta de respeto, después de tantos años. Quise mucho a Yolanda, pero ya no la quiero. Ya se pasó de graciosa y de simpática... Yo siempre quise ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer lo hice. ... Es bastante desagradable escucharla decir todo lo que dice. Es como si, de repente, te sacaran todos los trapitos de hace 20, 30 o 40 años de tu vida. Yo no estoy vendiendo mi vida, ni me interesa venderla. No me casé, no soy su esposa!", zanjó.