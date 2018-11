Vara afirma que hoy es un gran día para los extremeños y Monago recalca que en Madrid suena "más nuestra voz"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido a su llegada a Cáceres en el tren de la dignidad que hoy es un gran día para los extremeños y que el futuro de los ciudadanos y de la región depende "lo que seamos capaces de conquistar. Nadie nos va a regalar nada. Hay que exigir al gobierno de España, lo hacíamos cuando gobernaba el PP, y lo haremos a un más ahora con el PSOE".

El socialista ha vuelto a reiterar que España tiene una deuda con la región y "no quedará saldada en materia ferroviaria hasta que no nos podamos montar en un tren y viajar de Badajoz a Madrid de manera digna y decente. Vamos a seguir exigiendo que se cumplan los compromisos, los plazos y trabajando por lo que a mí me toca por mantener la unidad de acción".

Por su parte, José Antonio Monago, líder del PP extremeño, ha insistido en el mensaje de ayer en Madrid. "Entiendo que en Madrid resuena más nuestra voz que en otro lugar. Se ha convocado aquí por parte del pacto por el ferrocarril y nosotros formamos parte del pacto y también estamos en Cáceres, igual que ayer miles de extremeños en Madrid reivindicando un tren digno para nuestra comunidad autónoma. Es difícil contar a los asistentes cuando no se está, las imágenes son muy gráficas y el día de ayer fue un éxito de movilización".