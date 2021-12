El actor y director Paco León ha pedido perdón por romantizar una violación en una de sus películas, 'Kiki. El amor se hace', en la que un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella.

"Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él", ha publicado el actor a través de la red social Instagram sobre la cinta que dirigió en 2016.

La película, que es un remake de la australiana de 2014 'The Little Death', está protagonizada por él, junto con Candela Peña y Álex García, entre otros actores, y cuenta la historia de cinco parejas con sus respectivas filias sexuales que coinciden en un calenturiento verano madrileño.

Con este argumento, apunta el actor, se busca "tratar la diversidad de las prácticas eróticas". "Creo que es muy divertida e interesante y general me siento muy orgulloso de ella", aunque no de la mencionada escena, en la que José Luis (interpretado por el actor Luis Bermejo) droga a Paloma (Mari Paz Sayago) para practicar sexo con ella sin su consentimiento.

"No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo", ha agregado el actor.