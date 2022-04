El sueño de todos los actores, triunfar en Hollywood, nunca llamó la atención de Paco León. Y aun así, el español ha acabado compartiendo pantalla con el icónico Nicolas Cage en una producción estadounidense que se estrena esta semana, una experiencia que ha descrito como "interesante", pero que no ha llegado a seducirle del todo.

"La verdad es que no", contesta León tajante en una entrevista con Efe a la pregunta de si le interesa propulsar su carrera en Hollywood, ahora que ha metido un pie dentro.

"Principalmente por dos cosas: porque tengo mucho trabajo en España, y porque actuar en inglés me parece que es una experiencia, pero ahí se queda. (...) Nunca fue mi objetivo", explica desde una habitación del Park Lane, uno de los hoteles más lujosos de Nueva York, situado a escasos metros de Central Park.

El sevillano de 47 años ha participado con un papel corto pero clave en 'The Unbearable Weight of Massive Talent', algo así como 'El insufrible peso del talento enorme', una película ligera, de menos de dos horas, que mezcla comedia y acción a partes iguales, y que cuenta como protagonistas con Nicolas Cage y el chileno Pedro Pascal.

En ella, Cage se ríe de su propia persona al interpretarse a sí mismo en tono sarcástico como un actor de avanzada edad que ha caído en el olvido y que carga con cada vez más deudas, además de un ego seriamente dañado incapaz de deshacerse del recuerdo de sus años de éxito.

Para tratar de reducir esas deudas, acepta acudir a Mallorca a la fiesta de cumpleaños de un multimillonario, un apasionado seguidor del actor que está dispuesto a pagar un monto importante de dinero por la mera presencia de Nicolas Cage.

Se trata de un proyecto que le llegó de improviso a León, y que inicialmente rechazó, al saber que incluía conversaciones en inglés.

"No no, yo no hablo inglés, no puedo actuar en inglés", dijo León al saber que solicitaban que hiciera una prueba para la película. Pero los responsables de la cinta, dirigida por Tom Gormican, insistieron en que se trataba de un diálogo corto.

Aunque en ese momento estaba en la playa de vacaciones, León dio rienda libre a su imaginación, y grabó una pequeña muestra de su personaje: "Tuve la ocurrencia de comer 'Fruit Loops', los cereales, y eso a Tom, el director, le pareció buena idea para describir al personaje".

Uno de los mayores retos para el veterano actor fue trabajar en un idioma extranjero y rodeado de un equipo de producción estadounidense, aunque la esencia de su personaje, que es de nacionalidad española, le permitió improvisar.

"Fue bien duro. Cuando actúas en otro idioma que no conoces, imitas un poco y lo trabajas. Pero también con la libertad de que es un personaje español que puede tener su manera de hablar, su acento, y con que se entienda creo que era suficiente", explicó.

"Después en el rodaje, era complicado, porque claro, en un rodaje todo en inglés, me perdía muchas cosas, y hay alguna anécdota muy divertida ahora, pero en ese momento era 'tierra trágame'", agregó.

León confiesa que, aunque no es mitómano, sí sintió más presión en las escenas que tenía que rodar con Cage: "Me lo pasé muy bien con él, pero por momentos me venían imágenes y decía 'hostia, es que es Sailor de 'Corazón Salvaje' mi película preferida', o mil películas que se me pasaban por la cabeza".

La cinta se estrenará en EEUU el 22 de abril, el 28 de abril en México y el 5 de mayo en Colombia y Argentina (no hay fecha para España), mientras que no se descarta que en algún momento llegue a las plataformas de entretenimiento para que pueda ser vista a nivel global.