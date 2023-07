¿Estás tratando de perder peso, pero la tentación no te abandona y sucumbes a ella? A veces sientes remordimientos por comer lo que no debes, ¿verdad? Te entiendo, a mí también me pasa. Pero no te castigues por eso, la vida está para disfrutarla y no para sufrir. Lo importante es que tengas un equilibrio entre lo que comes y lo que quemas, y que no te obsesiones con las calorías o los kilos. Recuerda que eres mucho más que tu cuerpo y que lo que importa es cómo te sientes por dentro.